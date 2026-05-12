Kaj se dogaja na slovenskem radiu? Varnostnik in blokada, voditelj noče ven (FOTO)

V popolnoma nepričakovani radijski drami se je danes zgodilo nekaj, kar slovenska radijska scena še dolgo ne bo pozabila. Jaka Peterka, znan voditelj radia Antena, je po besedah očividcev dobesedno “zasegel” konkurenčni Hit radio Center in blokiral fizični vstop v njihov studio. Jutranji voditeljici Melani Mekicar in Vesni Ponorac sta ostali nemo pred varnostnikom, ki jima ni dovolil vstopa v stavbo, dokler nista izpolnili njegove izzivalne serije nalog in odgovorov na vprašanja. Dogajanje je spominjalo na radijsko realnostno oddajo, le da je bilo povsem resnično. Peterka naj bi jima dal “pogajalski mikrofon” kot edino vstopnico v studio – nenavaden pogoj, ki je dvignil prah med poslušalci. Njegov povsem nepričakovan pogoj je bil tudi ena karta za svetovno znani glasbeni festival Tomorrowland, ki vsako leto navdušuje množice. Mekicarjeva in Ponoracova sta se nato spopadli z izzivi in skušnjavami, a bosta morali tudi poslušalci in privrženci počakati na razplet. Še vedno spremljamo, kako se bo drama razpletla in ali bosta voditeljici sploh dobili dovoljenje za vstop.

Jaka Peterka je ugrabil studio. FOTO: Instagram

Kakorkoli že se bo ta nenavadna radijska saga končala, je gotovo eno: slovenska radijska scena je v tem trenutku bolj napeta kot kadarkoli prej. Jaka Peterka je s svojo potezo pritegnil pozornost celotne medijske javnosti in sprožil val odzivov. Hit radio Center pa se zdaj sooča z vprašanjem, kako zaščititi svojo ekipo in studio pred podobnimi “intervencijami” v prihodnje. Voditeljici sta medtem dobili vsaj delček priznanja – pogajalski mikrofon – a ali jima bo to omogočilo vrnitev na delovno mesto v studiu, še ni jasno. Poslušalci čakajo, ali bosta jutranja voditeljica končno stopili za mikrofon in nadaljevali oddajo, kot da se nič ni zgodilo. Varnostne službe so obljubile, da bodo zadevo preučile in sprejele ustrezne ukrepe. Medtem pa je festival Tomorrowland postal nenamerni simbol spora, ki je trenutno v središču radijskega dogajanja. Ostaja odprto vprašanje, ali bo ta nenavaden pogajalski pogoj postal nova radijska realnost ali le trenutna medijska anekdota.