Kaj se dogaja? Še ena znana učiteljica se poslavlja od šolskih klopi (FOTO)

Septembra smo poročali, da bo Ksenija Filipič, ki jo glasbeni svet pozna kot DJ-ko DE XENIA šolske klopi zamenjala za največje odre sveta. Očitno pa Ksenija ni edina glasbenica, ki je letos učiteljski poklic obesila na klin. Da zapušča šolske klopi, je na instagramu sporočila tudi Petra Zore, ki pa ravno zato preživlja čustvene dneve. »Kot učiteljica sem v 9 letih spoznala ogromno čudovitih otrok in staršev, skupaj smo stkali nepozabne spomine, od smeha, solza, veselja, učenja in nenazadnje tudi petja. Hvaležna sem za čudovit Vodnikov kolektiv, ki me je sprejel medse že od prvega dneva« je zapisala.

A tudi Petra se bo odslej posvetila izključno glasbi. »Moje srce je bilo zadnje čase vedno glasneje in zato je prišel čas za novo poglavje v moji knjigi. Poglavje, ki ga pišem že celo življenje. Nadaljujem pot, na katero me je srce vedno najmočneje klicalo – v glasbo. Odločila sem se, da stopim korak naprej in se v celoti posvetim mojemu petju in ustvarjanju,« je še zapisala ob fotografiji, na kateri drži šopek, ki so ji ga na zadnji dan podarili v šoli.