Kaj se dogaja z Bernardo Žarn? Gledalci jo pogrešajo, zdaj se je oglasil Robežnik

Gledalci priljubljene oddaje Nedeljsko popoldne na Televiziji Slovenija so tudi to nedeljo pogrešali Bernardo Žarn. Priljubljena voditeljica je zaradi bolezni že drugo nedeljo zapored manjkala ob svojem dolgoletnem sovoditelju Jožetu Robežniku, ki je oddajo znova izpeljal sam.

Že pred tednom dni je Robežnik razkril, da je Bernarda zbolela in da je morala, kot je dejal, prvič po 11 letih na bolniško. Ob tem ji je v svojem značilnem hudomušnem tonu namenil nekaj toplih besed. »Berni, vem, da gledaš, zato ne bodi stroga. Vsi skupaj ti želimo čim hitrejše okrevanje. Radi te imamo in verjamem, da bomo naslednji teden že skupaj,« ji je sporočil.

Toda tudi to nedeljo Bernarde še ni bilo v studiu. Robežnik je gledalce pomiril, da je njeno zdravstveno stanje boljše. »Bernarda žal še vedno ni čisto zdrava, je pa veliko bolje, hvala, ker vprašate,« je povedal. Nato je svoji televizijski partnerici znova poslal prisrčno sporočilo: »Seveda ji vsi skupaj želimo čim hitrejše okrevanje. Berni, vse bolj te pogrešamo in ti pošiljamo ljubezen v tvojo smer. Naslednjo nedeljo sva skupaj! Velja? Zapomni si to.«

Nedeljsko popoldne je priljubljena zabavno-razvedrilna oddaja Televizije Slovenija, Bernarda Žarn in Jože Robežnik pa sta skozi leta postala prepoznaven in priljubljen voditeljski tandem in prav zato je njena odsotnost toliko bolj opazna. Če bo šlo vse po Robežnikovih željah, naj bi se Bernarda že prihodnjo nedeljo vrnila pred kamere.