Kaj se dogaja z Luko Mescem? Poglejte, kakšen se je pojavil pred novinarji (FOTO in VIDEO)

En mesec po tem, ko je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti presenetil Slovenke in Slovence z novo pričesko, je zdaj z osebno transformacijo šel še korak dlje in se odločil za še bolj drastično spremembo videza. Na tiskovni konferenci, na kateri je oznanil, da bo predlagal občutno zvišanje minimalne plače za leto 2026, se je namreč pojavil z brki.

Luka Mesec na tiskovni konferenci ta četrtek FOTO: Zaslonski Posnetek

Da se nad njegovo zgornjo zgornjo ustnico nekaj dogaja, je bilo sicer razvidno že iz posnetka, ki ga je stranka Levica objavila na družabnem omrežju v sredo, v njem pa Luka Mesec govori o zimskem dodatku in obvezni božičnici, ki sta oba na račune državljanov morala priti najkasneje danes. Posnetek je najbrž nastal že nekaj dni prej, ali pa koordinator Levice pozna recept za izjemno hitro rast obraznih dlak, ki bi ga bili veseli moški po vsem svetu. Dan po objavi omenjenega posnetka je namreč pred novinarje stopil z veliko bolj košatimi in opaznimi brki.

Ali se je za tako veliko spremembo minister Mesec odločil zgolj za popestritev vsakdana, na predlog koga od bližnjih, ali pa je, kot je v navadi pri tovrstnih nenadnih in presenetljivih spremembah v navadi izgubil kakšno stavo, lahko le ugibamo. Je pa treba priznati, da je minister letos iz meseca v mesec videti bolj elegantno, k novemu videzu in transformaciji v elegantnega gospoda pa bodo veliko pridonesli tudi novi brki.