Kaj se dogaja z Natašo iz Ljubezni po domače? Oglasila se je po operaciji ...

Nataša Masten, ki jo gledalci poznajo iz večkratne udeležbe v šovu Ljubezen po domače, se je oglasila na Facebooku. En mesec po operaciji leve rame priznava, da okrevanje ni lahkotno Nataša je s spletnimi prijatelji delila kratek, a zelo zgovoren zapis o zdravstvenem stanju: »En mesec po operaciji leve rame ... Počutim se ... še vedno v bolečinah, vendar so sedaj drugačne, lahko rečem bolj znosne. Hodim na fizioterapijo ... upam, da bom kmalu spet ok, da se čimprej vrnem v službo ... čeprav pravijo, da me čaka še nekaj mesecev okrevanja.« Iz njenih besed lahko sklepamo, da se trudi ostati pozitivna, a jo po posegu očitno čakajo še tedni, morda celo meseci, rehabilitacije.

Spomnimo, da resničnostna junakinja v ozadju še vedno vleče tudi grenak priokus ljubezenske zgodbe iz šova, ki se po snemanju ni razpletla tako, kot je sprva kazalo pred kamerami. Kot smo že pisali, je njen izbranec iz šova Mirko Kocjančič v času, ko sta gradila odnos, hkrati ohranjal stik še z drugo žensko.

Nataša, ki je v šovu sodelovala že tretjič, je bila v zadnji, sedmi sezoni vidno bolj sproščena in optimistična. »Potrebovala sem veliko zagotovil, da sem res tista prava. Morda sem bila pri tem vztrajna, a ne vidim v tem ničesar napačnega,« je takrat iskreno priznala. Na vprašanje voditeljice Tanje Postružnik Koren, ali je dobila obljubo ljubezni, je z zadržanim optimizmom odgovorila: »Upam.«

No, kmalu po snemanju je bilo razkrito, da Mirko ni bil povsem iskren. Po Natašinih besedah se ji je oglasila druga ženska, ki naj bi bila z Mirkom v stikih istočasno. Poslala ji je tudi fotografije, ki naj bi dokazovale, da je bil Mirko v njeni družbi ravno v času, ko se Nataši ni oglašal.

Nataša je priznala, da jo je razkritje močno prizadelo, saj se je v Mirka resnično zaljubila.