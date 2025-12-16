Kaj se je s pari v oddaji Poroka na prvi pogled dogajalo po odločitvah? Znova so se zbrali

Oddaja Poroka na prvi pogled se počasi končuje. Kot razkriva napovednik za nocojšnjo epizodo na spletni strani programa Planet TV, bomo v njej videli, kaj se je s pari dogajalo po končnih odločitvah. Več tednov po zaključku eksperimenta so se zbrali na skupni večerji in videli bomo, v kakšnih odnosih so ostali. V kakšnih odnosih so pred kamero, smo videli med letošnjim eksperimentom, a ko so se kamere ugasnile, so se nekateri odnosi morda ohladili ali pa tudi izboljšali. V današnji epizodi bodo sodelovali tudi vsi nekdanji udeleženci šova.

Kot je videti v napovedniku, sta imela v današnji epizodi zanimiv pogovor Gašper Mikolič in Sandi Kojić. Gašper je Sandiju povedal, da med njim in Tanjo Hauptman ni bilo kemije. »Saj je lepa ženska. Saj za nobeno ne moreš reči lepa ali pa grda. Spoznaš, vidiš, da ne bo, in greš naprej. Nič narobe,« je povedal. Sandi pa je po teh njegovih besedah videl priložnost. Po večerji je šaljivo izjavil: »Je rekel, ja, mi ni kliknilo. Ni ona zame. Potem sem si pa mislil, pa dobro pusti zame.«

Dva para za nadaljevanje zveze

Včerajšnjo epizodo so zaznamovale zaobljube finalnih parov. Po koncu šova so se za nadaljevanje zveze odločili Suzana Kralj in Kirill Runov, ki sta svoje misli izmenjala v čudovito romantičnem tonu, ter Ljudmila Šef (Mili) in Matjaž Gorkič.