Kaj se skriva za njeno ganljivo zgodbo? Saša Lendero po 35 letih izpolnila obljubo iz srednje šole ... (FOTO)

Priljubljena pevka Saša Lendero je razkrila ganljivo zgodbo o obljubi, ki sta si jo s prijateljico dali še kot najstnici. Takrat sta sanjali o skupnem nastopu na Evroviziji, a življenje ju je odpeljalo po povsem drugih poteh. Zdaj, 35 let pozneje, sta vendarle uresničili svojo dolgoletno željo. Le da je rezultat precej drugačen, kot sta si predstavljali v šolskih klopeh.

Objava Saše Lendero je tudi oglaševanje njenega novega kozmetičnega izdelka. Zgodba o prijateljstvu in izpolnjeni obljubi iz mladosti pa je del predstavitve oziroma promocije nove blagovne znamke, ne zgolj osebna izpoved.

Takrat sta imeli precej drugačne načrte

»Pred 35-imi leti sva si v klopeh gimnazije Poljane s Tanjo Božinac obljubili, da bova nekaj v življenju naredili skupaj. Takrat sva bili prepričani, da bova kot bestički skupaj nastopili na Evroviziji,« je zapisala pevka.

A kot se pogosto zgodi, življenje ni sledilo najstniškim načrtom.

»Vmes se je zgodilo življenje, materinstvo ...«

Leta so minevala, prijateljici sta stopili na različni življenjski poti, prišle so nove obveznosti, družina in poklicni izzivi. »Vmes se je zgodilo življenje, materinstvo, različne karierne poti ... in spoznanje, da evrovizijski oder ne bo šel skozi,« je hudomušno priznala Saša. Toda na obljubo iz mladosti očitno nista pozabili. »Kaj pa zaobljuba? Izpolnili sva jo. Čeprav na drugačen način,« je razkrila pevka.

Priljubljena pevka Saša Lendero je razkrila ganljivo zgodbo o obljubi, ki sta si jo s prijateljico dali še kot najstnici. FOTO: Osebni Arhiv

Namesto Evrovizije sta uresničili povsem drugačne sanje

Saša in Tanja sta združili moči pri projektu, ki nima neposredne povezave z glasbo. Pevka se je namreč odločila podati v svet kozmetike.

»Kar se je začelo kot najstniško sanjarjenje in kasneje nora ideja, da s Tanjino pomočjo soustvarim svojo idealno obrazno nego ... je zdaj zaživelo,« je pojasnila.

Kaj se skriva za pevkino ganljivo zgodbo?

Ob tem velja poudariti, da ima Sašina objava tudi izrazit promocijski namen. Pevka je namreč z zgodbo o dolgoletnem prijateljstvu predstavila svojo novo linijo naravne in organske kozmetike AURA ORGANICA by Saša Lendero. Gre za linijo za nego zrele kože, ki po navedbah pevke vključuje tri korake nege obraza.