Kaj?! To se je zgodilo bivšemu partnerju Špele Grošelj: »Zbudil sem se sredi trave« (VIDEO)

Gregor Kirsch, nekdanji pripadnik specialnih sil, osebni trener in podjetnik, je znan po disciplini, športnem načinu življenja in izkušnjah, ki jih je nabiral daleč od Slovenije. Širša javnost ga je spoznala kot nekdanjega partnerja pevke Špele Grošelj, v zadnjih letih pa predvsem kot človeka, ki pogosto govori o vztrajnosti, telesni pripravljenosti in mejah, ki si jih postavljamo sami. Tokrat je spregovoril o tem, kako nevarno je lahko, ko telo preprosto ne zmore več.

Spomnil se je obdobja, ko je bil na Floridi, kjer je delal v medicinski enoti za specialne sile. »Celo noč sem delal, ko sem zaključil izmeno, pa sem bil tako motiviran za šport in trening, da sem šel teč,« je povedal. Med tekom je postajal vse bolj zaspan, a je nadaljeval. »Rekel sem si: okej, samo za deset korakov bom zaprl oči,« je opisal trenutek, ki bi se lahko končal precej huje.

Gregor Kirsch. FOTO: Instagram

Naslednje, česar se spominja, je bilo, da ga je zaneslo s poti. »Znašel sem se dol v travi,« je povedal. »Sreča je bila samo ta, da nisem zavil levo, ker levo je bila cesta.« Čeprav je kot nekdanji vojak in športnik vajen napora, je tudi priznal, da ima vsako telo svoje meje. Pomanjkanje spanja lahko vpliva na presojo, koordinacijo in odzivnost, pri športu pa lahko hitro postane nevarno. »Spanje je zelo pomembno, zato vam ne priporočam, da spite stoje, med tekom ali med hojo,« je še dodal v svojem značilnem neposrednem slogu.