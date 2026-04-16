Kaj vse veste o Zoranu Stevanoviću? Službeni incidenti, šport in čudovita družinica (FOTO)

Nekdanji policist Zoran Stevanović je obiskoval Srednjo policijsko šolo v Tacnu, v policijske vrste pa je vstopil leta 2000. Že leto pozneje je njegovo enoto zaznamoval incident s popivanjem in streljanjem s službenim orožjem med delovnim časom. Njegova vpletenost ni bila nikoli povsem razjasnjena, sam jo zanika. Po dogodku je bil premeščen na policijsko postajo v Radovljici, kar je kasneje opisoval kot »nagradno« premestitev.

Obsojen zaradi zavarovalniške prevare

Leta 2005 je bil pravnomočno obsojen zaradi poskusa zavarovalniške prevare po prometni nesreči, pred tem pa tudi zaradi ogrožanja varnosti, čeprav sam vztraja, da ni bil nikoli obsojen. Kaj drži in kaj ne, smo preverili, preberite tukaj. Njegovo delo v policiji so spremljale tudi druge kontroverze, leta 2011 je bil iz krivdnih razlogov odpuščen zaradi neprimernega odnosa do nadrejenega in opravljanja dela pod vplivom alkohola. Sodišče je kasneje odločilo, da je bila odpoved nezakonita, med drugim zaradi njegovega zagovora, da je alkoholiziranost posledica zaužitih rumovih kroglic. Stevanović sicer trdi, da je policijo zapustil prostovoljno in da je šlo zgolj za opozorilo pred odpovedjo.

Zanikovalec covida

Njegovi prvi koraki v politiki so bili v Kranju, kjer je deloval v lokalnem okolju kot mestni svetnik, neuspešno pa je kandidiral tudi za župana prestolnice Gorenjske. V času korone je postal lider protisistemskega gibanja Resnica in oster kritik takratnih ukrepov za zajezitev bolezni. Širši slovenski javnosti je postal znan po tem, da je, denimo, trdil, da koronavirus ne obstaja. Takrat je zapisal: »Corona ne obstaja! Ne v takem smislu, kot nam jo predstavljajo. Bil sem na 'žariščih' domnevnega virusa. Ni bolnih! Lahko ima človek ta virus, ki je verjetno hitro prenosljiv, ampak nima simptomov. Nihče ne ve, za kaj gre! Obstaja globalni plan, ki jim dobro uspeva! Nacionalne vlade to izkoriščajo za svoje rabote. /.../ Želim le, da veste, da je vse skupaj zarota! Ne teorija zarote, ampak zarota! Samo zavedajte se, da je najbolj zadovoljen suženj, prestrašen suženj. In to smo mi postali!« Bil je tudi lider protivladnih protestov v času Janševe covidne vlade in napovedoval blokado celotne Slovenije.

Sprehajal kačo

Ena od bolj bizarnih vesti o Stevanoviću je bila ta, da je nekoč na sprehod po mestnih ulicah odpeljal kačo. Ne verjamete? Imamo celo foto dokaz. Takrat je to komentiral takole: »Malo me ljudje čudno gledajo, ampak žival je treba peljati na sprehod.«

Zasebno predan partner in oče treh otrok

V eni izmed starejših objav na Instagramu je delil enega izmed redkih zasebnih trenutkov, ki se jih je odločil deliti z javnostjo. Na fotografiji pozira s partnerico Vesno Stevanović, ki jo prav tako lahko najdemo na omrežju. Njen profil je sicer zaseben, a že uporabniško ime, ki ga je izbrala zanj, nakazuje na veliko podporo Zoranu. »Vesni.ca« zelo spominja na ime stranke Resni.ca. V javnih spletnih virih je mogoče prebrati tudi, da je oče treh otrok. Slednje je na kratko omenil tudi v enem izmed podkastov, več kot to pa zaenkrat ni znano. Smo pa prepričani, da bomo poslanca zelo kmalu lahko bolje spoznali.

Stevanović je sicer znano navdušen športnik, še posebej rad ima kolesarske ture.