PREDSEDNIK DZ

Kaj vse veste o Zoranu Stevanoviću? Službeni incidenti, šport in čudovita družinica (FOTO)

Stevanović je nekdanji policist, zadnja leta znan kot ustanovitelj in vodja gibanja Resni.ca, ki je v ospredje stopilo v času protestov proti covidnim ukrepom. O njegovem zasebnem življenju je javno znanega malo, a nekaj stvari počasi vendarle prihaja v javnost.
Zoran s partnerko. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
Zoran s partnerko. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
G. P.
 16. 4. 2026 | 10:45
 16. 4. 2026 | 11:54
4:06
Nekdanji policist Zoran Stevanović je obiskoval Srednjo policijsko šolo v Tacnu, v policijske vrste pa je vstopil leta 2000. Že leto pozneje je njegovo enoto zaznamoval incident s popivanjem in streljanjem s službenim orožjem med delovnim časom. Njegova vpletenost ni bila nikoli povsem razjasnjena, sam jo zanika. Po dogodku je bil premeščen na policijsko postajo v Radovljici, kar je kasneje opisoval kot »nagradno« premestitev.

Obsojen zaradi zavarovalniške prevare 

Leta 2005 je bil pravnomočno obsojen zaradi poskusa zavarovalniške prevare po prometni nesreči, pred tem pa tudi zaradi ogrožanja varnosti, čeprav sam vztraja, da ni bil nikoli obsojen. Kaj drži in kaj ne, smo preverili, preberite tukaj. Njegovo delo v policiji so spremljale tudi druge kontroverze, leta 2011 je bil iz krivdnih razlogov odpuščen zaradi neprimernega odnosa do nadrejenega in opravljanja dela pod vplivom alkohola. Sodišče je kasneje odločilo, da je bila odpoved nezakonita, med drugim zaradi njegovega zagovora, da je alkoholiziranost posledica zaužitih rumovih kroglic. Stevanović sicer trdi, da je policijo zapustil prostovoljno in da je šlo zgolj za opozorilo pred odpovedjo.

Zanikovalec covida

Njegovi prvi koraki v politiki so bili v Kranju, kjer je deloval v lokalnem okolju kot mestni svetnik, neuspešno pa je kandidiral tudi za župana prestolnice Gorenjske. V času korone je postal lider protisistemskega gibanja Resnica in oster kritik takratnih ukrepov za zajezitev bolezni. Širši slovenski javnosti je postal znan po tem, da je, denimo, trdil, da koronavirus ne obstaja. Takrat je zapisal: »Corona ne obstaja! Ne v takem smislu, kot nam jo predstavljajo. Bil sem na 'žariščih' domnevnega virusa. Ni bolnih! Lahko ima človek ta virus, ki je verjetno hitro prenosljiv, ampak nima simptomov. Nihče ne ve, za kaj gre! Obstaja globalni plan, ki jim dobro uspeva! Nacionalne vlade to izkoriščajo za svoje rabote. /.../ Želim le, da veste, da je vse skupaj zarota! Ne teorija zarote, ampak zarota! Samo zavedajte se, da je najbolj zadovoljen suženj, prestrašen suženj. In to smo mi postali!« Bil je tudi lider protivladnih protestov v času Janševe covidne vlade in napovedoval blokado celotne Slovenije.

Sprehajal kačo

Ena od bolj bizarnih vesti o Stevanoviću je bila ta, da je nekoč na sprehod po mestnih ulicah odpeljal kačo. Ne verjamete? Imamo celo foto dokaz. Takrat je to komentiral takole: »Malo me ljudje čudno gledajo, ampak žival je treba peljati na sprehod.«

Zasebno predan partner in oče treh otrok

V eni izmed starejših objav na Instagramu je delil enega izmed redkih zasebnih trenutkov, ki se jih je odločil deliti z javnostjo. Na fotografiji pozira s partnerico Vesno Stevanović, ki jo prav tako lahko najdemo na omrežju. Njen profil je sicer zaseben, a že uporabniško ime, ki ga je izbrala zanj, nakazuje na veliko podporo Zoranu. »Vesni.ca« zelo spominja na ime stranke Resni.ca. V javnih spletnih virih je mogoče prebrati tudi, da je oče treh otrok. Slednje je na kratko omenil tudi v enem izmed podkastov, več kot to pa zaenkrat ni znano. Smo pa prepričani, da bomo poslanca zelo kmalu lahko bolje spoznali.

Stevanović je sicer znano navdušen športnik, še posebej rad ima kolesarske ture.

 

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
