Kaj?! Za konec zveze naj bi bila kriva Neishina nezvestoba: »Ko daleč od doma izveš, da obstaja še nekdo tretji ...«

Razhod glasbenice Neže Buh, bolj znane kot Neisha, in njenega dolgoletnega partnerja Jerneja Celestine še vedno odmeva. Potem ko je pevka v preteklosti že spregovorila o razlogih za konec zveze, se je zdaj oglasil njen nekdanji zaročenec, ki meni, da javnosti doslej ni bila predstavljena celotna zgodba. Jernej Celestina je za Žurnal24 povedal, da je imel ob poslušanju pojasnil o razhodu občutek, da manjka pomemben del zgodbe.

Po njegovih besedah je med službenim delom v tujini izvedel, da v njunem razmerju ni bilo prostora zgolj za dva. »Ko tako daleč od doma izveš, da obstaja še nekdo tretji, se ti povsem poruši zaupanje,« je dejal. Kot pravi, so se njegovi sumi potrdili julija lani, dokončni pogovor o prihodnosti zveze pa je sledil nekaj mesecev pozneje, ko se je za kratek čas vrnil domov. Ob tem je dodal, da sta se po razhodu sprva dogovorila, da o podrobnostih ne bosta javno govorila, saj sta menila, da določene stvari sodijo v zasebnost. Ker pa je tema razhoda pozneje postala javna, se je odločil predstaviti tudi svoj pogled na dogajanje.

Neisha in Jernej sta bila par več let. FOTO: Mediaspeed

Navdih za pravljico

Nekdanji podčastnik Slovenske vojske, glasbenik in slikar je bolečo življenjsko izkušnjo prenesel tudi v ustvarjanje. Nastala je slikanica Lisjak Korenjak in skrivnost pod Podrto smreko, v kateri se dotika tem zaupanja, razočaranja in osebne rasti. Pravi, da je prav umetnost postala eden od načinov, kako je predeloval konec dolgoletnega razmerja. V zgodbi številni prepoznavajo vzporednice z njegovimi osebnimi izkušnjami, čeprav sam poudarja predvsem sporočilo o premagovanju življenjskih preizkušenj.

Zaupanje je bilo izgubljeno

Na Jernejeve navedbe se je odzvala tudi Neisha. Poudarila je, da ima na sedem let skupnega življenja veliko lepih spominov, vendar meni, da je bil glavni problem njunega odnosa drugje. Po njenih besedah je bilo med njima že dlje časa prisotno pomanjkanje zaupanja, komunikacijske težave in občutek, da je zveza obstala na mestu. Dejala je, da si po zaroki ni več želela poroke, saj ni videla sprememb, ki jih je pričakovala. Ob očitkih o nezvestobi je povedala, da je šlo po njenem mnenju za »internetno simpatizerstvo« in dodala, da je bilo podobno vedenje prisotno tudi na drugi strani. Kot pravi, so prav takšne situacije, skupaj s slabo komunikacijo in postopnim ugašanjem intime, pomembno prispevale h koncu zveze. Pevka je še dejala, da je trenutno samska in osredotočena na svoje življenje ter kariero. Če se bo v prihodnosti znova odločila za partnerski odnos, si želi predvsem odnos, v katerem se bo počutila sproščeno, varno in podprto.