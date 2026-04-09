Ta Slovenka dobila zadnjo vrtnico v šovu Sanjski moški! Čustva so bila močna (VIDEO)

Tik pred zaključno ceremonijo sta Sanjska moška v hrvaškem šovu Gospodin savršeni z izbrankama preživela še en dan na samem, da bi preverila, ali so njune vezi dovolj močne za resnično življenje zunaj šova. Medtem ko so nekatere uživale v romantičnih trenutkih s »sanjskima«, je v vili rasla napetost, saj so dekleta nestrpno čakala njuno vrnitev z zmenkov in skušala izvedeti, kako so ti potekali.

Čustva so bila v finalu močnejša kot kadarkoli prej, nekatere kandidatke pa so odkrito priznale, kako zelo so se navezale. »Ne bežim pred svojimi čustvi in lahko priznam, da je to, kar čutim do njega, iskreno,« je priznala Anastasia.

Tudi Petar ni skrival, kako zelo so ga presenetila čustva, ki so se razvila med oddajo. »Takšnih občutkov nisem imel že dolgo, da mi je dekle v tako kratkem času tako zelo priraslo k srcu in da, lahko rečem, da sem zaljubljen,« je povedal o Anastasii.

Bolj ko se je bližala zaključna ceremonija, bolj sta se moška zavedala, kako težka odločitev je pred njima. »Katero koli dekle bom izbral, bo druga prizadeta, česar si nikakor ne želim. Šele zdaj se zavedam, kako težka je ta odločitev,« je priznal Karlo.

Na koncu večera je napočil trenutek resnice. Zadnje vrtnice so bile podeljene, presrečni pari pa niso skrivali čustev. »Zaljubil sem se in resnično uživam v tem trenutku,« je po svoji odločitvi priznal tudi drugi Sanjski moški Karlo, ki je zadnjo vrtnico podaril Slovenki Kaji Casar, ki smo jo že spoznali v slovenski različici šova in v tekmovalni oddaji Exatlon. Kaja je bila sicer med celotno sezono ena od Karlovih favoritinj in tudi sama je nakazovala, da ji je izbranec zelo všeč ter da je med njima že na začetku preskočila iskrica. dejala je, da bi se zanj preselila tudi na Hrvaško.

Tik pred finalom pa je izpadla Slovenka Nuša Šebjanič, ki izločitve ni zlahka sprejela: »Ko bi Karlo vedel, s kom ima posel. Kaja ni iskrena z njim, ampak dobro. Nočem biti nesramna. Njej gre samo za naziv, ki ga pri nas ni osvojila, a ga bo očitno tukaj,« je komentirala Karlovo odločitev.

Karlo pa je o Nuši povedal: »Še enkrat mi je potrdila, da ji je bil pomemben samo rezultat, ne pa čustva in prava iskrenost, kar sem danes videl tudi na zmenku. Sploh nisem želel ničesar komentirati. Zanjo imam samo lepe besede, bili so lepi in slabi dogodki. Kaja in Helena sta bili po mojem mnenju veliko bolj iskreni.«

Srečni finalistki Anastasia in Kaja verjameta, da se je njuna zgodba šele začela. »Veselim se, da vidim, kaj nama bo prinesla prihodnost. Mislim, da ljubezni ni mogoče načrtovati, nama se je preprosto zgodila,« je sporočila Anastasia.