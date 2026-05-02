Kaja in Karlo se vračata pred kamere: »To bo res nekaj posebnega«

Kaja Casar in Karlo Godec, ki ju je javnost spoznala v hrvaški različici šova Sanjski moški, se po koncu televizijske zgodbe vračata pred kamere. Tokrat kot glavna igralca videospota nove pesmi slovenske pevke Martine Švab, ki bo predstavljena na festivalu CMC 2026.

Kaja in Karlo sta se spoznala med snemanjem oddaje, v kateri je Karlo kot sanjski moški izbiral svojo izbranko. V finalu je zadnjo vrtnico namenil prav Kaji, njuna zveza pa se nadaljuje tudi po koncu snemanja. Kot sta večkrat povedala v intervjujih, sta morala razmerje več mesecev skrivati, saj bi sicer razkrila razplet oddaje. V javnosti sta od takrat prisotna predvsem prek družbenih omrežij, kjer občasno delita skupne utrinke iz vsakdana. Gre za enega redkih parov iz tovrstnih oddaj, ki je razmerje ohranil tudi po koncu televizijskega formata.

Pevka Martina Švab je na družbenih omrežjih razkrila, da pripravlja novo pesem, ki jo bo predstavila na letošnjem CMC festivalu. »Posneli smo eno res prekrasno morsko zgodbo,« je zapisala in dodala, da v videu »zasijeta« Kaja in Karlo, ki ju je opisala kot pristna, topla in iskrena. Pesem z naslovnim verzom »Napila se duša moja« podpisuje avtor Dušan Bačić, ki je v regiji znan po številnih uspešnicah, projekt pa po napovedih cilja na festivalsko občinstvo in širšo regionalno prepoznavnost.

Izid pesmi in videospota za zdaj še ni datumsko opredeljen, je pa že napoved vzbudila precej zanimanja, predvsem zaradi priljubljenosti obeh protagonistov.