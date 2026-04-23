Kaja in Karlo z idiličnimi utrinki s slovenske obale navdušila sledilce

Zmagovalka hrvaške različice Sanjskega moškega Kaja in njen izbranec Karlo svojo srečo uživata daleč stran od televizijskih kamer, a utrinke skupnega življenja občasno delita s svojimi oboževalci. Nazadnje sta pritegnila pozornost z videoposnetkom sproščenega vikenda na jadranski obali, kjer se jima je pridružil tudi nov družinski član.

Par je sončne dni izkoristil za oddih med slikovitimi obmorskimi skalami in sprehod ob turkiznem morju. V ospredju njunih objav pa ni le romanca, temveč tudi njun novi ljubljenček, prikupen kuža po imenu Mile. »Ti, jaz in nekdo, ki si vedno želi še en sprehod,« je Kaja igrivo pripisala ob posnetkih, ki odražajo njun nov, umirjen življenjski ritem.

Njuna zgodba, ki se je začela pred očmi javnosti, še vedno močno odmeva. Pod objavo so se hitro zvrstili številni komentarji navdušenih sledilcev, ki par podpirajo že od konca šova. Mnogi so izpostavili njuno pristnost in jima zaželeli srečo na skupni poti, nekateri pa so ju celo označili za enega najlepših parov, kar jih je kdaj združila televizija.