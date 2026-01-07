  • Delo d.o.o.
SNEŽNE RADOSTI

Kajakaški prvak šokiral Ljubljano: ne boste verjeli, kaj je počel v središču mesta (VIDEO)

Nekateri so ob pogledu nanj, ko se jim je približeval z nepričakovano hitrostjo, kriče odskočili – drugi pa so samo obstali in gledali.
FOTO: Jure Eržen/delo 
FOTO: Jure Eržen/delo 
N. P.
 7. 1. 2026 | 15:28
 7. 1. 2026 | 15:28
1:20
Ljubljančani so ob sveže zapadlem snegu pričakovali klasiko: kepanje, zasnežene pločnike in počasno capljanje proti službi. Potem pa – kot iz filma – po centru pridrvi moški na tekaških smučeh, in to ne kjerkoli, ampak po nabrežju Ljubljanice, skozi Zvezda park, po Wolfovi ulici in celo čez Prešernov trg. Nekateri so ob pogledu nanj, ko se jim je približeval z nepričakovano hitrostjo, kriče odskočili – drugi pa so samo obstali in gledali.

Glavni junak? Anže Urankar, kajakaš na divjih vodah, ki je septembra 2025 že tretjič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka. Tokrat pa ni lovil brzic, temveč ... poglede? Na ulice pa se ni odpravil sam: na posnetkih se vidi, da je imel ob sebi še prijatelja, ki je počel enako. 

In kot kaže, ideja ni ostala le v prestolnici. Podobno se je zgodilo tudi v Kamniku, posnetek smučarkega tekača pa je zakrožil po Facebooku in zbral več kot 500 všečkov – očitno se je snežna norija prijela.

Anže Urankarkajakaštek na smučehsmučarski teksmučanjePrestolnicasnegzimazimske radosti
