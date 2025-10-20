  • Delo d.o.o.
POROKA NA PRVI POGLED

POROKA NA PRVI POGLED

Grdo počilo med Renato in Andrejem! »Nisi me niti objel, nisi dal lupčka, samo spi**** iz sobe!« (VIDEO)

Bosta rešila zvezo?
Bosta Renata in Andrej rešila zvezo? FOTO: Zaslonski posnetek Planet TV
Bosta Renata in Andrej rešila zvezo? FOTO: Zaslonski posnetek Planet TV
M. U.
 20. 10. 2025 | 19:25
 20. 10. 2025 | 20:11
1:31
Renata in Andrej sta zagotovo najbolj razvpita udeleženca šova Poroka na prvi pogled. Nekaj časa se prepirata, potem tolažita. Nato poskrbita za popoln preobrat in seksata. A zdaj je njuna zveza na razpotju. Kljub začetni povezanosti vse bolj postaja jasno, da je njun odnos na resni preizkušnji. Tako med njima naraščajo napetosti, nesporazumi in dvomi.

»Nisi me niti objel, nisi dal lupčka, samo spi*** iz sobe!«

Renata in Andrej tako ne najdeta pravega načina, kako se približati drug drugemu. Renata se je tako pritoževala nad dejstvom, da se ne uspeta niti dogovoriti o najbolj preprostih stvareh: »Eno je, da sva se midva pogovarjala, da bova šla, drugo pa da sva se zmenila. Midva se nisva zmenila čisto nič.«

Šokantno priznanje Renate iz šova: »Ženo je varal z mano«

Andrej se je sicer branil, a Renata mu je navrgla, da je iskal tisoč in en razlog, da se je z njo skregal. »Agresivno si zapustil mojo sobo,« je dodala. »Nisi me niti objel, nisi mi dal lupčka, samo spi*** iz sobe!«, je do konca znorela.

Bosta uspela rešiti zvezo?

Kaj menite vi? Jima bo uspelo in bo zmagala ljubezen ali se bosta razšla?

