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Kako dišijo slovenski politiki? Strokovnjak za vonjave Lan Kraševec o Stevanoviću: »To je moški, ujet v žensko telo«

V pogovoru je razmišljal o tem, kako bi dišali trije znani domači politiki.
V svetu visoke parfumerije, kjer namesto masovne prodaje štetje narekujejo redke sestavine in drzne kompozicije, se slovenski strokovnjak Lan Kraševec počuti najbolj domače. FOTO: Zajem Zaslona Youtube
V svetu visoke parfumerije, kjer namesto masovne prodaje štetje narekujejo redke sestavine in drzne kompozicije, se slovenski strokovnjak Lan Kraševec počuti najbolj domače. FOTO: Zajem Zaslona Youtube
N. P.
 11. 11. 2026 | 15:18
 11. 11. 2026 | 16:12
2:09
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Kako bi v jeziku parfumov opisali slovenske politike? O tem je v video podkastu RTV Cirkus spregovoril Lan Kraševec, ki se ukvarja z nišnimi in redkimi dišavami, svoje znanje pa je pridobival v tujini, med drugim v Italiji, Veliki Britaniji in Združenih arabskih emiratih. V pogovoru je razmislil o tem, kako bi dišali trije znani domači politiki: Janez Janša, Nataše Pirc Musar in Zoran Stevanović.

Tropska nota z nevsakdanjim preobratom

Ob vprašanju o predsedniku Državnega zbora Zoranu Stevanoviću je Kraševec izbral precej nenavadno asociacijo. Presodil je, da bi ga opisalo »nekaj tropskega«, ob tem pa dodal še nekoliko bolj zbadljivo prispodobo, da gre za profil človeka, ki deluje kot »moški, ujet v žensko telo«.

»Samo težek, pa nič drugega«

Za predsednika vlade Janeza Janšo strokovnjak ugotavlja, da gre za bolj zapleten primer. Vonj, ki bi ga pripisal Janši, je izrazito dominanten in strog: »Gospod Janez Janša je že bolj kompleksen primer. Tu gre za vonj, ki je v bistvu zelo težek, tako kot osebnost. Ima zelo efektiven radij – tako da se ga zelo od daleč zavoha. Veliko obljublja, ampak na koncu dneva ugotoviš, da je samo težek, pa nič drugega,« je politični profil premierja opisal Kraševec.

Cvetlične note in pokončna drža

Povsem drugačne note pa je namenil predsednici države Nataši Pirc Musar. Njen vonj po njegovem mnenju pooseblja feminilnost, pokončnost in neodvisnost, pri čemer bi izpostavil cvetlične tone ali celo prestižni žafran. Vendar pa Kraševec tudi pri predsednici doda kritičen pridih: po njegovem mnenju vonj sicer nosi izrazito noto boja za žensko vlogo in pokončen stas, a na koncu vse skupaj izpade nekako »zaman«.

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