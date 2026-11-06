Kako je delati z Ladom Bizovičarjem? »Vsakih 15 minut mu moramo povedati, kako je kul, sicer mu ego pade« (VIDEO)

Kakšen je Lado Bizovičar, ko ugasnejo kamere in se začne delo? Njegova prijatelja in igralska kolega Matjaž Javšnik in Miha Brajnik sta v Večerovem podkastu Slačilnica brez dlake na jeziku spregovorila o sodelovanju s priljubljenim slovenskim zabavljačem. Ob zabavnih opazkah na račun njegovih muh je Javšnik razkril tudi ganljivo zgodbo, zaradi katere Lada še posebej ceni.

Priljubljeni Lado Bizovičar se vrača na gledališke odre z novo komedijo Jaz sem najboljši fotr na svetu, v kateri so moči združili še Matjaž Javšnik, Miha Brajnik, Niko Zagode in Sašo Stare. Predstava bo premiero doživela 6. novembra v Mengšu, še pred tem pa sta Javšnik in Brajnik voditelju podkasta razkrila, kako je v resnici sodelovati z Bizovičarjem.

»Ni luštno, je pa zabavno,« je v smehu priznal Javšnik. Ob tem je poudaril, da je Lado topel človek, s katerim ima zelo dobre izkušnje. Spomnil se je tudi ganljivega dogodka iz preteklosti. »Nikoli ne bom pozabil. Najini mami sta bili skupaj v bolnišnici. In zmeraj, ko je bil pri svoji mami, je šel še do moje in z njo naredil en krog,« je povedal in dodal, da je Bizovičar zanj eden najljubših ljudi na slovenski sceni.

»Moji otroci so se hitreje oblekli za vrtec«

A če je Lado po Javšnikovih besedah človek z velikim srcem, zna biti pri delu tudi precej zahteven. »Je pa seveda frfotav. Skos je nekaj narobe pri njem. Enkrat je lačen, drugič žejen, enkrat vroče, drugič mrzlo,« je v svojem značilnem slogu razlagal Javšnik. Še posebej zabavno je opisal Bizovičarjevo odločanje o oblačilih. »Enkrat bi imel suknjič s posebnim ovratnikom, drugič bi nanj prišil nekaj povsem drugega. Moji otroci, ko so hodili v vrtec, so se prej oblekli, in to sami, preden se on odloči, kateri rekelc bo dal gor,« se je pošalil.

Voditelj je ob tem hudomušno pripomnil, da je zdaj vsaj jasno, kdo je diva v ekipi.

»Vsakih 15 minut mu moramo povedati, kako je kul«

Svoje je pristavil še Miha Brajnik, ki je Bizovičarjev značaj opisal na prav poseben način. »Ladu moramo vsakih 15 minut povedati, koliko je kul, sicer mu ego v krvi pade,« se je pošalil. Ob tem je poudaril, da je Bizovičar izredno talentiran, vendar ima delo z njim tudi svoje posebnosti. »Ne bi šel tako daleč, da je genij, je pa izredno talentiran. In izredno talentirani ljudje so izredno nemogoči za delati z njimi,« je dejal.