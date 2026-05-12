Kako lepo! Poglejte, kako Jan Plestenjak razvaja svojo bolno ženo (FOTO)

Čeprav je Jan Plestenjak dolgo veljal za neukrotljivega samca, za katerega so mnogi mislili, da ne bo našel ženske, ob kateri bi se umiril in ustalil, kaj šele, da bi ji obljubil večno zvestobo, pa se je ravno to zgodilo pred dobrega pol leta. In eden najbolj šarmantnih Slovencev iz dneva v dan dokazuje, da je pravzaprav odličen in predan mož, ki zna za svojo drago še kako dobro poskrbeti. Nazadnje je tako razkril, da je njegova Tadeja zbolela, namesto nje pa je za kosilo poskrbel on. Pa ne le to, poleg odlične hrane je ženo razveselil še z majhno pozornostjo, ki ji je zagotovo narisala velik nasmeh na obraz.

»No, takole pa zgleda, ko moja žena zboli in sem jaz nabavnik. Najprej en šopek, da se bo prej pozdravila, potem pa dvakrat vrhunski vampi z Belega Križa. Mmmmmm,« je v videu komentiral Jan Plestenjak, ko očitno dobro pozna svojo ženo in ve, kako jo razveseliti. Ne obožujejo namreč vse predstavnice nežnejšega spola tortic in čokolad, prav tako kot se vse ne zmrdujejo nad vampi in podobnimi jedmi, ki marsikje veljajo za legendarne.