Kako lepo! Poglejte posnetek, ki ga je ob rojstnem dnevu delila Tina Gaber Golob (VIDEO)

Tina Gaber Golob, soproga prvega moža stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba, danes slavi. Pa ne le ljubljanskega mestnega praznika, ko so leta 1945 v prestolnico vkorakale enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto, temveč tudi dan, ki se je zgodil natanko 41 let pozneje. Takrat, 9. maja 1986, je na svet prijokala mala Tina. In te deklice velikih rjavih oči se je danes spomnila Tina Gaber Golob.

Sestavila je namreč kolaž fotografij iz svojega otroštva in mladih let ter jim dodala nekaj novejših posnetkov, na enem od njih tudi upihne svečko na rojstnodnevni tortici. Vse skupaj pa spremlja glasbena podlaga. Zanjo je slavljenka izbrala instrumentalno izvedbo italijanske uspešnice Felicità, ki sta jo še pred njenim rojstvom izvajala slovita Al Bano in Romina Power. Besedilo je več kot primerno za veseli dogodek, naslov v prevodu namreč pomeni Sreča, prvih nekaj verzov pa gre nekako takole: »Sreča. To je držanje za roke. Sreča. To je tvoj nedolžen pogled. Sreča. Ostati blizu kot otroci. Sreča. Sreča.«

Da bi bil današnji dan in seveda tudi vsi ostali čim bolj polni sreče, pa slavljenki želimo tudi v našem uredništvu.