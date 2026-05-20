Kako lepo! Seniorje na Rožniku presenetila Domen Valič in Ajda Smrekar (FOTO)

Izlet na Rožnik, ki ga Ljubljančani pogosto razumejo kot vsakdanjo rekreativno pot, je v okviru rubrike Prijazno življenje dobil drugačen, bolj poglobljen pomen. Skupina seniorjev iz Šole zdravja se je iz Tivolija podala na znano traso, ki se je tokrat preoblikovala v celostno doživetje gibanja, druženja in kulture.

Ajda Smrekar in Domen Valič. FOTO: Prijazno življenje

Udeleženci poudarjajo, da Šola zdravja presega okvire telesne vadbe. Gre za skupnost, ki ponuja občutek pripadnosti, red in socialno povezanost, kar je za mnoge ključno pri ohranjanju aktivnega življenjskega sloga. Dogajanje sta dodatno obogatila igralca Domen Valič in Ajda Smrekar, ki sta se skupini pridružila med potjo. Sproščen stik in naravna komunikacija sta hitro odpravila začetno zadrego, sledili pa so pogovori, smeh in izmenjava izkušenj.

Seniorji v projektu Prijazno življenje. FOTO: Prijazno življenje

Hoja je potekala v umirjenem tempu, v ospredju pa je bila prav povezanost med udeleženci. Na vrhu Rožnika je sledil obisk Cankarjeve spominske sobe, kjer je literarna dediščina dobila bolj osebno dimenzijo. Predstavitev je obiskovalcem pisatelja približala kot človeka, ne le kot literarno ime, kar je med udeleženci spodbudilo razmislek in odziv. Izlet se je zaključil ob kosilu v restavraciji Georgie.