Kako lepo! Seniorje na Rožniku presenetila Domen Valič in Ajda Smrekar (FOTO)

Izlet na Rožnik, ki ga Ljubljančani pogosto razumejo kot vsakdanjo rekreativno pot, je v okviru rubrike Prijazno življenje dobil drugačen, bolj poglobljen pomen. Skupina seniorjev iz Šole zdravja se je iz Tivolija podala na znano traso, ki se je tokrat preoblikovala v celostno doživetje gibanja, druženja in kulture.
Udeleženci poudarjajo, da Šola zdravja presega okvire telesne vadbe. Gre za skupnost, ki ponuja občutek pripadnosti, red in socialno povezanost, kar je za mnoge ključno pri ohranjanju aktivnega življenjskega sloga. Dogajanje sta dodatno obogatila igralca Domen Valič in Ajda Smrekar, ki sta se skupini pridružila med potjo. Sproščen stik in naravna komunikacija sta hitro odpravila začetno zadrego, sledili pa so pogovori, smeh in izmenjava izkušenj.