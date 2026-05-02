Kako prosim?! Toliko kilogramov so že izgubili tekmovalci letošnje Kmetije ... (VIDEO)

V resničnostnem šovu Kmetija tudi letos ne manjka fizičnih posledic zahtevnih razmer, kar so tekmovalci razkrili tudi ob tehtanju v koči na jasi. Gre za ločeno lokacijo znotraj šova, kamor se začasno preselijo izbrani tekmovalci in kjer imajo nekoliko boljše pogoje kot na posestvu. Tokrat so bili tam Jan, njegov brat Žan in Juš, tehtanje pa se je zgodilo še pred preobratom, ko je Pia z osvojeno prednostjo - zlatim krompirjem - Žanu odvzela mesto in prevzela njegovo pozicijo.

Jan je ob tehtanju razkril najbolj konkreten podatek o izgubi telesne teže. Povedal je, da je v šov vstopil s 84 kilogrami. »Dvanajst kilogramov sem izgubil,« je dejal in ob tem opozoril na razmere na posestvu, kjer je prehrana omejena: »Vidi se, da na posestvu ni mesa, če bom še tukaj 15 dni, jih bom izgubil še 10.«

Njegova izjava potrjuje, da so razmere na posestvu fizično zelo zahtevne. Tekmovalci imajo omejen dostop do hrane, ob tem pa opravljajo fizično delo, kar se hitro odrazi tudi na telesni teži. Čeprav koča na jasi predstavlja začasen umik in nekoliko boljše bivalne pogoje, to ne izniči posledic večtedenskega bivanja na posestvu.