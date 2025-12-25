Kako so znani Slovenci praznovali božič 2025 (FOTO)

Božični čas se začne že v začetku decembra. Družine pripravljajo adventne venčke s štirimi svečami in vsako nedeljo prižgejo eno svečo več, kar simbolizira bližajoči se praznik in naraščanje svetlobe. Prav tako mnogi posejejo božično pšenico, ki naj ob božiču vzklije in prinese upanje na rodovitno leto. Praznična okrasitev domov vključuje postavitev jaslic ali jasličnih prizorov Jezusovega rojstva, ki so simbol verske tradicije. Poleg tega se postavljajo božična drevesa in domovi okrasijo z lučkami ter tradicionalnimi okraski iz naravnih materialov. Že na božični večer, 24. decembra se družine zberejo za posebno večerjo. Tradicionalni meni morda vključuje ribe in druge jedi, pogosto pa je zastavljen simbolno, saj gre za dan, posvečen druženju in povezanosti. Po večerji mnogi obiskujejo polnočnico v cerkvi – bogoslužje, ki je osrednji verski del praznovanja.

Med slovenskimi javnimi osebnostmi je bilo na Instagramu veliko objav z božičnimi čestitkami. Eva Irgl, političarka in poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, je sledilcem v rožasti obleki in z božičkovo kapo ob smrečici zaželela »Vesel in blagoslovljen Božič« z rdečim srcem in simbolom smrekice.

Natalija Verboten, priljubljena pevka, je zapisala tople besede: »Dragi moji, prijetne praznike vam želim – preživimo jih z radostjo v srcu, z mirom v duši, v toplem objemu najdražjih in predvsem, imejmo se radi!«

Vplivnica Hajdi Korošec je delila trenutke priprave božične večerje in pokazala, kako je spekla nadevane šampinjone z gorgonzolo – domač trenutek, ki je navdihnil sledilce.

Jasna Kuljaj je objavila nasvet o previdnosti na cestah zaradi na novo zapadlega snega, saj so bili mnogi Slovenci na poti k božični večerji.

Objave odražajo osebne in družinske trenutke praznovanja ter pomen skupnosti in previdnosti v prazničnem času. Božič v Sloveniji ostaja praznik, ki združuje verske, kulturne in družinske tradicije. Letos so znani Slovenci skozi svoje objave pokazali, da cenijo predvsem družino, ljubezen in domače trenutke, kar se lepo ujema z globoko tradicijo tihega in družinskega praznovanja v državi.