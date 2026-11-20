Za prestižni naziv se bosta pomerila Dominik Gajšek in Tadej Oblak, medtem ko se je morala Ajda Osta tik pred velikim finalom posloviti. Eden od tekmovalcev je sodnike tako navdušil, da so vstali in mu zaploskali.

Sodnikom se je pri odločanju o finalistih pridružila slaščičarska mojstrica Urša Pikec, ki je napovedala, da bo pozorna na izvirnost, videz, okuse in teksture jedi. Tekmovalci so morali v 100 minutah pripraviti slano jed z elementom presenečenja. Tadej je navdušil z nizozemsko specialiteto bitterballen s slovenskim pridihom, ragujem srninega hrbta, bešamelom iz jurčkov in zelenjave ter pivsko majonezo. Za dodatno presenečenje je poskrbel vložek borovnice, ki se je razlila ob prerezu. »To je čarovnija,« je bila navdušena Urša. Toda pravo senzacijo je pripravil Dominik, ki je po navdihu Hestona Blumenthala postregel juho iz goveje in gobove osnove s peno zelene solate, prahom peteršilja in zelene ter nenavadnim kamnom iz pene zelene solate s tartufi. Sodniki so morali jed dokončati kar sami, predstavitev pa je Urša primerjala z ravnjo Michelinove restavracije. »Jaz ne morem verjeti, da po Sloveniji hodite taki fantje in dekleta,« je dejal Luka Jezeršek, nato pa skupaj s preostalimi sodniki vstal in Dominiku zaploskal. Ta si je tako zagotovil prvo mesto v velikem finalu.

Sodniki so izbrali finalista. FOTO: Tvspored-service

Ganljivo slovo

V drugem krogu je bil uspešnejši Tadej Oblak, ki si je priboril drugo finalno vstopnico. S tem je postalo jasno, da se za prestižni naziv MasterChef letos potegujeta Dominik in Tadej. Manj sreče je imela Ajda Osta, ki se je morala posloviti tik pred sklepnim dejanjem tekmovanja. Čeprav ji preboj v finale ni uspel, je v MasterChef kuhinji pustila velik pečat. Pred gledalci je zdaj le še veliki finale, v katerem se bosta za zmago pomerila tekmovalca, ki sta s svojimi jedmi dokazala izjemno ustvarjalnost in kuharsko znanje.