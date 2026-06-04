Kakšen šok! Slovensko voditeljico sredi belega dne oropali v Italiji: »Zagrabila me je panika« (VIDEO)

Brezskrbne počitnice v enem najbolj živahnih italijanskih mest so se za radijsko voditeljico Nino Marčeta hitro spremenile v neprijetno izkušnjo. Med obiskom Neaplja je namreč ostala brez mobilnega telefona, potem ko ji ga je neznanec sredi dneva iztrgal iz rok in pobegnil.

»Stala sem na vogalu ceste in gledala GPS. Imela sem telefon v roki, nato pa se je mimo mene pripeljal moški na skuterju, mi telefon izpulil iz rok in se odpeljal,« je povedala na družbenem omrežju TikTok. »Telefon je bil odklenjen in prva misel je bila, da ima zdaj dostop do vsega.« K sreči ji je uspelo hitro ukrepati in se odjaviti iz pomembnejših aplikacij, s čimer je zmanjšala možnost morebitnih zlorab. »Zdaj samo upam, da mi bo zavarovalnica krila škodo, ker to ni bila samo kraja, to je bil rop,« je dejala.

Kljub neprijetni izkušnji Nina o Neaplju ne govori z grenkobo. Mesto jo je navdušilo, a priznava, da ji je žal, ker svojih vtisov in utrinkov s potovanja ne more deliti tako spontano kot sicer. »Želim si, da bi lahko vse to, kar doživljam tukaj, delila z vami, ampak ne morem, ker nimam telefona,« je povedala sledilcem in se ob tem zahvalila prijateljici Evi, ki ji je v težavah priskočila na pomoč ter ji posodila svoj telefon.

Kot da ena zgodba za en dopust ne bi bila dovolj, je Nina nekaj dni pozneje doživela še eno nenavadno srečanje. Tokrat sicer precej manj neprijetno, a nič manj bizarno. Med sprehodom s prijateljico jo je ogovoril neznanec v avtomobilu in jo prosil za telefonsko številko. Ker ga je zavrnila, ji je v roke izročil svoj telefon in se odpeljal nekaj metrov naprej, nato pa vztrajal, da mu številko vendarle zapiše. »Ko sem mu telefon želela vrniti, ga ni hotel vzeti nazaj, dokler mu ne napišem številke,« je v smehu opisala dogodek. Na koncu mu je številko res zapisala, vendar brez posebne skrbi, saj je bila njena SIM-kartica po kraji telefona že blokirana.