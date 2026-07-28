Kakšna evforija: Goran pokleknil ob Jožetu Potrebuješu, publika je ponorela (VIDEO)

Festival Castle je za Gorana in Petro postal prizorišče trenutka, ki ga ne bosta nikoli pozabila. Med nastopom legendarne skupine Čuki je Goran zbral pogum, stopil pred svojo partnerko in jo pred navdušeno množico zaprosil za roko. Za pravo napetost je poskrbel Jože Potrebuješ, ki je napovedal veliki trenutek in Goranu spodbudno dejal: »Izpelji to kot ta pravi dec.«

Mikrofon je nato prevzel Goran. Stopil je pred Petro, pokleknil in izrekel usodne besede. Ko je postavil najpomembnejše vprašanje, je občinstvo ponorelo od navdušenja. Zaročenca so pospremili glasni vzkliki in aplavz, ganjeni pa so bili tudi člani skupine Čuki. Jože Potrebuješ je od veselja celo nekoliko poskočil, saj je bilo jasno, da je bil odgovor takšen, kot si ga je Goran želel.

Romantična zaroka sredi festivalskega večera je tako postala eden najbolj nepozabnih trenutkov dogodka. Glasba, množica in iskrena ljubezenska izpoved so se združile v prizor, ki je raznežil vse prisotne. Goran in Petra sta v novo poglavje skupnega življenja vstopila ob pesmih Čukov ter bučni podpori festivalskega občinstva.