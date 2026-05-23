Kakšna preobrazba našega voditelja: Ja, gub je več na desni sliki ... (FOTO)

Voditelj in komik Klemen Bučan je na družbenih omrežjih poskrbel za precej pozornosti, ko je delil fotografiji, ki razkrivata njegovo opazno preobrazbo. Tisti, ki ga spremljajo že dlje časa, se ga spomnijo tudi izpred dveh desetletij, ko je bil del projekta Tu pa tam, v zadnjih letih pa se je večkrat izkazal kot voditelj različnih televizijskih oddaj. A ob njegovi karierni poti je marsikomu v oči padla tudi sprememba videza. Klemen je namreč pred leti izgubil kar 15 kilogramov, čeprav sam poudarja, da njegove zgodbe ne gre primerjati z zgodbami tekmovalcev šovov, ki se spopadajo z bistveno večjo prekomerno težo. Kljub temu je razlika očitna: na starejši fotografiji ima nekaj kilogramov več, na novejši pa deluje precej bolj izklesano, samozavestno in sveže.

FOTO: Instagram

Brez komentarja ni šlo

Bučan je primerjavo starejše in novejše fotografije pospremil v svojem prepoznavnem šaljivem slogu. Namesto da bi se hvalil s preobrazbo, je pozornost raje obrnil drugam in zapisal: »Jp ... na desni sliki bistveno več gub!« Prav ta sproščenost je ena od lastnosti, zaradi katerih ga imajo gledalci radi. Čeprav se mnogi z leti spremenijo, Klemen očitno dokazuje, da lahko čas dela tudi v človekovo korist. Vsaj po zunanjem videzu sodeč se stara kot vino – z leti je videti še boljši, bolj urejen in v odlični formi. Njegova objava je zato hkrati dokaz vztrajnosti in opomnik, da se je tudi pri resnih življenjskih spremembah včasih najbolje najprej nasmejati samemu sebi.