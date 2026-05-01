Kakšno naključje! Darjin sinček Maj prvega maja praznuje prvi rojstni dan: »Ni lepšega kot iskrice v očeh« (FOTO)

Slovenska pevka in voditeljica Darja Gajšek je na družbenih omrežjih delila prisrčen družinski trenutek. Ob fotografiji svojega sina Maja je razkrila, da je malček dopolnil eno leto. »Ni lepšega kot opazovati te iskrice v Majevih očeh, ko zazveni ton harmonike. Maj danes praznuje svoj 1. rojstni dan in ni bilo dvoma, kako ga bomo proslavili - s pesmijo,« je zapisala ob objavi.

Maj se je družini pridružil lani in je drugi otrok priljubljene glasbenice, ki ima s partnerjem Alenom Jankovićem že hčerko Emo. Praznovanje prvega rojstnega dne tako pomeni poseben mejnik za družino, ki je v zadnjem obdobju doživela tudi nekaj zahtevnejših trenutkov.

Le nekaj tednov pred praznovanjem je Darja prestala operacijo kolena, o kateri je odkrito spregovorila in priznala, da jo je bilo pred posegom zelo strah. Po operaciji se je prebudila z občutkom olajšanja, zdaj pa jo čaka obdobje rehabilitacije in postopnega okrevanja. Pri tem ji je v veliko oporo partner, ki je tudi fizioterapevt, zato lahko del rehabilitacije opravlja kar doma. Kljub zdravstvenim izzivom ostaja optimistična in aktivna, kar potrjuje tudi njena zadnja objava.

Pevka, ki jo javnost pozna po energiji in ljubezni do narodnozabavne glasbe, je tako pomemben družinski trenutek obeležila v svojem slogu - s harmoniko, pesmijo in toplino domačega okolja.

