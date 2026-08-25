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LA LAKERSI SE POSLAVLJAJO OD SLOVENIJE

Kakšno naključje! Dončić v ljubljanski porodnišnici spoznal svojega malega soimenjaka (VIDEO in FOTO)

Zvezdniki so razveseljevali otroke, slovenski as pa je pripravil posebno presenečenje za novopečeno mamico Majo.
FOTO: Facebook, Los Angeles Lakers
FOTO: Facebook, Los Angeles Lakers
A. G.
 25. 8. 2026 | 08:25
 25. 8. 2026 | 08:29
5:08
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Večdnevno gostovanje zvezdnikov Los Angeles Lakers v Sloveniji se je končalo na način, ki je bil precej drugačen od vsega, kar smo v zadnjih dneh spremljali na košarkarskih igriščih, ulicah Ljubljane, Bledu in drugih krajih, kamor je Luka Dončić popeljal svoje soigralce. Slovenski košarkarski as je za svojo ekipo pripravil program, v katerem ni manjkalo treningov, ogledov Slovenije, druženja z navijači in sproščenih aktivnosti. Jezerniki so tako med drugim trenirali v Stožicah, obiskali središče Ljubljane, se peljali po Ljubljanici, uživali na Bledu, igrali golf in se ustavili tudi na igrišču v Savskem naselju, ki ima za Dončića poseben pomen.

Preden so sedli na letalo in zapustili Slovenijo, pa je imel njihov obisk še posebno lepo nadaljevanje. Dončić je namreč želel, da bi se zvezdniška druščina ustavila tudi tam, kjer njihova prisotnost pomeni veliko več kot zgolj še eno fotografijo ali avtogram – v ljubljanski porodnišnici in na pediatrični kliniki, poroča 24ur.com.

Posebno srečanje v porodnišnici

Med obiskom je Luka stopil tudi do novopečene mamice Maje. V rokah je imel darilno vrečko z logotipom Lakersov, namenjeno njej in njenemu sinu. Toda posebnost trenutka je bila drugje. Dečku je namreč ime Luka. Dončić je tako ob obisku porodnišnice v naročje oziroma bližino dobil prav posebnega soimenjaka. Ali je mali Luka ime dobil po slovenskem košarkarskem zvezdniku, za zdaj ni znano, vendar bo imel deček nekoč prav posebno zgodbo, ko mu bo mama pripovedovala, kdo ga je obiskal v njegovih prvih dneh življenja.

Posnetek tega srečanja je na družbenih omrežjih objavil tudi uradni profil Los Angeles Lakers. Prav ta prizor je bil eden najbolj prikupnih utrinkov njihovega slovenskega obiska.

Darila za najmlajše

Lakersi niso prišli praznih rok. Otrokom so namenili posebne pakete, pri katerih je sodeloval tudi ameriški medicinski center UCLA Health. Posebno pozornost pa so namenili tudi novorojenčkom – otroci, rojeni v času njihovega obiska, so prejeli bodije z motivom slovitega kluba iz lige NBA. Tako je imel zadnji dan obiska povsem drugačen obraz od prejšnjih dni. Namesto bleščečih lokacij, športnih aktivnosti in množice navijačev so bili v ospredju otroci, njihove družine in zdravstveno osebje.

Košarkarski zvezdniki so se družili z otroki, jim namenili avtograme, se fotografirali z njimi in poklepetali z zaposlenimi. Za marsikaterega mladega bolnika je bil njihov obisk zagotovo trenutek, ki ga ne bo hitro pozabil.

Košarkarski zvezdniki niso ostali samo pri fotografijah

Po obisku bolnišničnih prostorov se je druženje preselilo tudi na zunanje košarkarsko igrišče. Tam so se Lakersi znova znašli na terenu, tokrat v nekoliko drugačni vlogi. Žogo so si podajali z otroki in skupaj metali na koš, pri čemer so jim družbo delali tudi zaposleni. In prav tu se je zgodil še en simpatičen trenutek, o katerem se je hitro začelo govoriti.

V igro se je vključila diplomirana medicinska sestra Saša Poljanšek. Pokazala je, da zna z žogo ravnati precej bolje, kot bi morda pričakovali, in z metom v skoku zadela skozi obroč. Njen koš je pritegnil pozornost ameriških zvezdnikov, ki so jo povabili, naj poskus ponovi. Tudi drugi poskus je bil uspešen.

FOTO: Facebook, Los Angeles Lakers
FOTO: Facebook, Los Angeles Lakers

Od velikih zvezd do povsem običajnih otroških nasmehov

S tem se je sklenil večdnevni obisk, ki je bil od začetka zamišljen kot priložnost za povezovanje ekipe pred novo sezono, hkrati pa tudi kot način, da Dončić svojim soigralcem pokaže svojo domovino. V minulih dneh so Lakersi spoznavali Slovenijo na način, ki ga običajni turist verjetno ne bi mogel doživeti. Dončić jih je popeljal od Ljubljane do Bleda, pokazal jim je kraje, povezane z njegovimi košarkarskimi začetki, zanje pripravil športne aktivnosti in poskrbel tudi za večerje ter sproščeno druženje.

Obisk je hkrati večkrat presegel zgolj športni okvir. Zvezdniki so se srečevali z navijači, podpisovali drese, fotografirali z otroki in se ob posameznih postankih znašli v središču pozornosti množic. Eden od najbolj odmevnih trenutkov je bil tudi njihov pojav ob Ljubljanici, kjer je za njimi v lov za majico celo skočil mladi navijač.

Na koncu pa so Jezerniki Sloveniji pomahali v slovo na nekoliko bolj miren in človeški način. Obisk porodnišnice in pediatrične klinike je bil namreč daleč od spektakla, ki je spremljal njihov prihod. V ospredju niso bili reflektorji, množice in zvezdniška imena, temveč otroci, družine in ljudje, ki so jim Lakersi lahko za nekaj trenutkov polepšali dan. In Luka Dončić bo svoj slovenski obisk očitno odnesel domov tudi z enim prav posebnim spominom – srečanjem z malim Luko, svojim najmlajšim soimenjakom.

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