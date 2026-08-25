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Kakšno naključje! Ko je Mirjam Poterbin rojevala Luko, je bil ob njej znani zdravnik s še bolj slavnim sinom

Ganljivo srečanje: Luka v porodnišnici srečal zdravnika, ki je bil pri njegovem rojstvu.
Luka Dončić in primarij Branko Cvjetićanin. FOTO: UKC Ljubljana
Luka Dončić in primarij Branko Cvjetićanin. FOTO: UKC Ljubljana
N. Č.
 25. 8. 2026 | 14:25
3:12
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Pisali smo že, da je košarkarski zveznik Luka Dončić s soigralci iz Los Angeles Lakers pred odhodom iz Slovenije obiskal ljubljansko porodnišnico in Pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Zvezdniki lige NBA so močno razveselili otroke, mamice in zaposlene, prav poseben trenutek pa je doživel tudi Dončić. V porodnišnici je namreč srečal porodničarja Branka Cvjetićanina, ki je bil pred dobrimi 27 leti prisoten ob njegovem rojstvu.

Obisk Lakersov je bil eden zadnjih postankov njihovega večdnevnega druženja v Sloveniji. V porodnišnici so se srečali z mamicami in novorojenčki, na Pediatrični kliniki pa so se družili z otroki, jim delili avtograme, se fotografirali in z nekaterimi tudi metali na koš. V UKC Ljubljana so poudarili, da je prihod košarkarskih zvezdnikov razveselil tako otroke kot zaposlene.

Pred 27 leti je bil tam ob Lukovem rojstvu

Še posebej ganljivo pa je bilo Dončićevo srečanje v ljubljanski porodnišnici. V UKC Ljubljana so zapisali: »Luka je skupaj s soigralci spoznal vodstvo porodnišnice in vodji porodnega bloka ter namestnici predstojnika Mirjam Druškovič in vodji nege Urši Vozelj podaril dres s podpisi, še posebej čustven trenutek pa je bilo srečanje s porodničarjem Brankom Cvjetićaninom, ki je bil prisoten, ko je pred dobrimi 27 leti Luka sam prijokal na svet.«

Dončić se je tako vrnil prav na kraj, kjer se je februarja 1999 začela njegova življenjska pot, in srečal zdravnika, ki je bil tam, ko ga je pri svojih 25-letih rodila mama Mirjam Poterbin.

Branko Cvjetićanin je sicer priznani slovenski ginekolog in porodničar. Primarij dr. Cvjetićanin je svojo kariero posvetil tudi ginekološki onkologiji, skupaj s kolegi pa je sodeloval pri uvajanju inovativnih operativnih metod zdravljenja raka materničnega vratu.

FOTO: UKC Ljubljana
FOTO: UKC Ljubljana

Iz vojne v Bosni do uspešne zdravniške kariere

Njegova pot do uspešne zdravniške kariere ni bila preprosta. Med vojno v Bosni in Hercegovini je leta 1992 zapustil Bihać z zadnjim Unproforjevim konvojem. S seboj je imel le najnujnejše stvari in diplomo, pot pa ga je pripeljala v Slovenijo, kjer je nato opravil specializacijo in si ustvaril uspešno kariero.

A zgodba ima še eno zanimivo povezavo. Branko Cvjetićanin je namreč oče Bojana Cvjetićanina, priljubljenega pevca in frontmana skupine Joker Out.

In prav Bojan je bil le nekaj dni pred očetovim srečanjem z Dončićem eden od povabljencev na zasebno obarvani petkovi zabavi Lakersov v ljubljanskem klubu Nebo. Stopil je tudi na oder in zapel Đurđevdan, ob katerem se je Luka pred odrom dodobra razplesal.

Zanimivo je tudi, da sta Bojan in Luka vrstnika – oba sta rojena leta 1999, Bojan januarja, Luka pa februarja. Tako se je po petkovem druženju dveh znanih Slovencev nekaj dni pozneje razkrila še nepričakovana povezava izpred 27 let.

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