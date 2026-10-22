Kakšno presenečenje! Gulnaz (MasterChef Slovenija) po 11 letih pozvonila na sestrina vrata (VIDEO)

Gulnaz, ki smo jo spoznali v priljubljenem šovu MasterChef Slovenija, je doživela enega najbolj ganljivih trenutkov v svojem življenju. Po dolgih 11 letih in pol je namreč znova objela svojo ljubljeno sestro Diljo, ki živi daleč na severu Rusije. Sestri sta bili že od otroštva tesno povezani, čeprav sta si po značaju skoraj popolni nasprotji. Gulnaz se opisuje kot previdno, mirno in premišljeno, Dilja pa je bila vedno pogumna, hitra in pripravljena na akcijo. Življenje ju je odpeljalo vsako na svoj konec sveta. Gulnaz si je zaradi ljubezni do moža Matica ustvarila dom v Sloveniji, Dilja pa živi v ruskem Novem Urengoju, kjer je mama štirih otrok. Čeprav Gulnaz ob obiskih domovine obišče mamo v Baškiriji, ji zaradi ogromnih razdalj vse do zdaj ni uspelo obiskati sestre.

Po več kot desetletju končno padli v objem

Gledalci MasterChefa se verjetno še spomnijo čustvenega trenutka, ko so Gulnaz v oddaji predvajali video sporočilo njene sestre. Takrat je razkrila, da se nista videli že 11 let in pol. Njena zgodba je ganila številne gledalce, ki so ji v komentarjih zaželeli, da bi se s sestro čim prej znova srečali. In zdaj se je ta želja končno uresničila! »Se še spomnite moje zgodbe iz MasterChefa? V oddaji so predvajali video sporočilo moje sestre. Takrat sem povedala, da je nisem videla že 11 let in pol. Vaši komentarji so me res ganili. Toliko vas je pisalo, da si želite, da bi se čim prej spet srečali,« je zapisala na facebooku. Po končanem snemanju se je namreč odločila za veliko presenečenje in se odpravila na dolgo pot iz tople Slovenije v mrzlo Rusijo. Čakalo jo je naporno potovanje s prestopi, a v mislih je imela le eno: končno bo spet objela svojo sestro.

Gulnaz je na facebooku objavila posnetek dolgega potovanja in težko pričakovanega srečanja, ki je končalo več kot desetletje ločenosti. »Čakala me je dolga pot s prestopi, a v mislih sem imela samo eno stvar: končno bom objela svojo sestro. In potem je prišel ta trenutek … Po 11 letih in pol sva bili spet skupaj,« je zapisala. Ob tem se je zahvalila vsem, ki so ji med oddajo namenili spodbudne besede in iskrene želje. Svojo ganljivo zgodbo je sklenila s sporočilom, ki seže do srca: »Včasih nas življenje odpelje daleč narazen, a družinska vez ostane. Objemite svoje najdražje, kadar imate to možnost. Nikoli ne veste, koliko lahko en sam objem pomeni.« Za Gulnaz in Diljo je bil ta objem neprecenljiv. Nanj sta namreč čakali dolgih 11 let in pol.