Kam je izginila Špela Grošelj?

Pevka in voditeljica Špela Grošelj je med drugim tudi prvi obraz oddaje Poroka na drugi pogled, kjer skupaj s Tanjo Kocman, Sonjo Javornik in Mihaelom Hercogom komentira dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled.

A Grošljeve zaradi zdravstvenih razlogov že tretji teden zaporedoma v oddaji ne bo. Tokrat bo gostujoči komentator štajerski slavček Damjan Murko. Grošljeva se je v zadnjih tednih umaknila tudi z družbenih omrežij.

Kmalu se vrača

Medtem ko Grošljeva na naša vprašanja ni odgovorila, pa so nam ustvarjalci oddaje razkrili dobre novice. »Špelo Grošelj smo pogrešali tako na Planetu kot tudi naši gledalci. Zato se veselimo že prihodnjega tedna, ko bo Špela zopet z nami v studiu. Prihodnji teden bo poleg Špele, Tanje, Sonje, Mihe, tudi gostujoča komentatorka Saša Lendero,« so nam pojasnili na Planet TV.

Lenderova se je sicer v komentatorski vlogi že preizkusila, saj je namesto Špele v studio vskočila že dvakrat.