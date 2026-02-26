Kandidatka za miss Slovenije prvič v življenju obula visoke petke (FOTO)

LEPOTNO TEKMOVANJE

Petnajst mladenk se bo 29. marca v Ljubljani potegovalo za miss Slovenije 2026.

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je narejen še en korak proti kroni za najlepšo Slovenko. Petnajst finalistk za miss Slovenije je stopilo pred kamere, prvič obleklo večerne toalete. Ena od deklet je prav na pripravah za tekmovanje prvič v življenju obula petke. Lepotice pa so pokazale, da projekt že dolgo ni le parada lepote. Za sijočimi nasmehi se skrivajo zgodbe ambicij, vztrajnosti in tudi bolečine. Lepotice želijo v finalu dokazati, da lepota in vsebina hodita z roko v roki. Čudovite toalete morajo biti popolne tudi na kameri. Od plesa do politologije Triindvajsetletna Mimi Kete iz ...