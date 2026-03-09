Kandidatka za poslanko v čipkastem perilu v kopalnici, njen zakonec: Ve, kako se služi denar (FOTO)

Vplivnica Ana Taks (prej Pusovnik), ki deluje tudi na platformi OnlyFans, se je nedavno podala v politiko in kandidira za poslanko, pri čemer ne skriva svoje drznosti in osebnega stila. Na 8. marec se je fotografirala v čipkastem spodnjem perilu in visokih petkah v kopalnici, kar je sledilcem vzelo dih. A za Anino filozofijo je »največji luksuz, da ženska živi po svoje, brez pričakovanj in pravil«, roža za praznik pa je »le lepa gesta«.

Kljub temu, da ne želi živeti po »pravilih«, se je med drugo nosečnostjo odločila za spremembo priimka in tradicionalno vzela zaročenčevega Saška Taksa. »Si želim, da bi naša družina imela enotni priimek,« je pojasnila.

Vplivnica Ana Taks, znana tudi z OnlyFans, je pred kratkim zakorakala v politiko in kandidira za poslanko. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Z zaročencem, koroškim podjetnikom in predsednikom Nogometnega kluba Korotan s Prevalj, sta letos oba kandidata za poslanca, a vsak v drugi stranki. Sprva sta se skupaj udeleževala konferenc ene stranke, a je Ana kmalu prestopila. Na vprašanje, zakaj je zamenjala stranko, je Taks odvrnil: »Tak to je v politiki.«

Na družbenih omrežjih je podjetnik odgovarjal na številna vprašanja sledilcev, tudi kontroverzna. Ob komentarjih, da je smešno, da se nekdo, ki se gol fotografira pred vsemi, podaja v politiko, je odvrnil: »Vsak ima svoje mnenje, kaj je za v parlament in kaj ne. O tem, kdo pa dejansko pride, pa odločajo volivci.«

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Na vprašanje, kako to, da je Ana šla v politiko, je zapisal: »Haha, dolga zgodba. Ana politiko od nekdaj spremlja. Veseli jo javno nastopanje. Rada je pod žarometi in ve, kako se služi denar. Politika je točno to.«

Njegovi odgovori so za morebitnega bodočega poslanca pogosto neresni in morda za nekoga šaljivi, a razkrivajo njegov slog komuniciranja in neposrednost. Na vprašanje, kaj pravi o slovenski politiki, je komentiral: »Potrpimo še teh 14 dni. Pol bomo lahko vsak dan jedli meso.«

Na vprašanje, bi imel grdo in pametno žensko ali lepo in neumno, je brez dlake na jeziku odgovoril: »Neumno bom k pameti že spravil, nisem pa plastični kirurg.«

Provokativni odgovori razkrivajo, da bosta z Anino drznostjo v politiki zagotovo pritegnila pozornost. Upajmo, ali vsaj mislimo, da sona uradnih okroglih mizah odgovori bolj resni in državljanom pomembni, medtem ko so morda ti komentarji namenjeni Instagram skupnosti, kjer so sporočila krajša in bolj šaljiva.