Kangler se je vrnil na ministrstvo, ena stvar v njegovi pisarni je takoj pritegnila pozornost (VIDEO)

Na Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo se po štirih letih vrača dobro znan obraz. Nekdanji mariborski župan Franc Kangler je prevzel funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu, ki ga po novem vodi Franci Matoz. Kangler je svojo vrnitev v nekdanje prostore delil tudi na družbenih omrežjih. Na Facebooku je objavil videoposnetek z naslovom »Vrnitev po štirih letih«, v katerem je pokazal svojo prepoznavno »vijoličasto« pisarno.

Ob vstopu v prostor je na steno obesil koledar nogometnega kluba NK Maribor, ki se barvno ujema z vijoličastim delom stene. Navijaški rekviziti krasijo tudi njegovo veliko leseno pisarniško mizo.

Hranilnik v obliki nogometnega dresa

Največ pozornosti pa je pritegnilo pravilo, ki ga je uvedel za obiskovalce. Na mizi ima hranilnik v obliki nogometnega dresa, v katerega bo moral prispevati vsak, ki bo v njegovi pisarni preklinjal. Kazen znaša pet evrov.

Kot je pojasnil v videoposnetku, bodo ob koncu leta zbrani denar iz hranilnika namenili v dobrodelne namene.

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