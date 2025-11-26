Luko Dončića obožuje ves svet. Tudi med hollywoodskimi zvezdniki ima veliko oboževalcev, eden večjih je zagotovo raper Snoop Dogg, ki si je nedavno ogledal trening Lakersov in se družil z našim košarkarjem. Dončić, ki mu gre devet mesecev po tem, ko je zapustil Dallas, vse kot po maslu, je postal lastnik ene najredkejših avtomobilskih zveri na svetu – črnega bugattija W16 mistral roadster. Lukova najnovejša pridobitev, vredna kar pet milijonov dolarjev, je legendarnega raperja zelo navdušila. »Kar zbudil sem se v novem bugattiju. Ste že kdaj pozirali zraven avtomobila, ki ni vaš?« se je na posnetku, ki je zakrožil po spletu, pošalil Snoop, ki je kot majhen otrok stekel do zverine. Luka se mu je zadržano pridružil, slavni Američan pa ga je med drugim še vprašal, ali mu bo kdaj avtomobil posodil, ko bodo Lakers igrali na gostovanjih. Oba sta velika navdušenca nad hitrimi in prestižnimi avtomobili, v svojih garažah jih imata vsak več kot deset.

Na tokratnem druženju sta se fotografirala ob bugattiju mistral W16.

Sicer pa je naš košarkar raperja navdušil tudi s priznanjem, da pred tekmami posluša domačo glasbo in harmoniko. 54-letni raper je namreč Dončića vprašal, kakšno glasbo posluša pred tekmami, saj košarkarje ob prihodu v areno običajno opazi s slušalkami na ušesih. »Običajno poslušam glasbo iz moje države,« je odgovoril Luka, Snoop pa je dodal, da mu je všeč dejstvo, da podpira svojo kulturo. Luko je še prosil, naj mu naredi seznam njegovih najljubših pesmi, 26-letnik pa ga je opozoril, da v večini pesmi prevladuje harmonika.