Karlo izbral Kajo, Nuša pa z dolgim nosom: »Ko bi vedel, s kom ima opravka«

Čakanja, pričakovanj in napetosti je konec. Hrvaški sanjski moški Karlo Godec je izbral svojo damo in ponovno dokazal, da so Slovenke res ene najlepših žensk daleč naokoli. Omrežila ga je namreč naša Kaja Cesar, ki si je prislužila zadnjo vrtnico. »Zaljubil sem se in resnično uživam v tem trenutku,« je po svoji odločitvi priznal Karlo. S Kajo sta sicer skozi celoten šov gradila intimen odnos in njuna vez je postajala vedno tesnejša. Karlo je priznal, da od postavni Slovenki počuti »neverjetno«, in da mu je zelo všeč. »Ko sem ti rekel, da se še nikoli nisva sprla in da bi se enkrat morala … se bova zagotovo. Ampak ne zdaj – za to bo še čas. Zadnja vrtnica brez dvoma pripada tebi,« je Kaji povedal Karlo, da je tudi njej bilo s Karlom vedno lepo, je priznala tudi Kaja.

Nad Karlovo izbiro pa ni bila najbolj navdušena še ena slovenska tekmovalka v šovu Gospodin savršeni Nuša Šebjanič, ki jo v takšnih in drugačnih resničnostnih šovih sicer pogosto spremljamo. Kajo je obtožila neiskrenosti, češ da ji gre samo za naziv, ki ga v slovenski različici šova ni osvojila, v Karla pa naj ne bi bila zaljubljena. »Ko bi Karlo vedel, s kom ima opravka. Kaja ni iskrena, ampak dobro. Nočem biti nesramna,« je dejala Nuša, ki pa ji postavni temnolasec, za katerega srce se je borila in izgubila, ni ostal dolžan. »Nisem pričakoval takšnega govora. Ampak mi je s tem dala še eno potrditev, da je bil po mojem mnenju ves čas pomemben predvsem rezultat, ne pa pravi občutki in iskrenost. To, kar sem videl danes na zmenku, mi je bilo zdaj samo še dokončna potrditev,« je dejal Karlo.