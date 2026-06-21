Karneval Joker Out kljub neurju navdušil 17.000 obiskovalcev: »Bil je sodni dan ...« (FOTO)

Karneval Joker Out, s katerim je priljubljena skupina obeležila deset let delovanja, je na Kardeljevo ploščad privabil približno 17.000 obiskovalcev, med njimi tudi številne oboževalce iz tujine. Ambiciozno zasnovan projekt je združil koncert, festivalsko dogajanje, sodobni cirkus in bogato vizualno produkcijo ter prestolnico za en dan spremenil v eno največjih koncertnih prizorišč v državi.

Priprave na dogodek so potekale več kot leto dni. Že v začetku meseca je bilo na prizorišču mogoče slutiti razsežnosti projekta, ki je po obsegu močno presegal običajno koncertno produkcijo. Organizatorji so za izvedbo uporabili več kot 150 ton opreme, osrednji del prizorišča pa je predstavljal velikanski oder, obdan z dodatnimi konstrukcijami in festivalskimi vsebinami. Za nemoten potek dogodka je skrbelo več kot 500 sodelavcev. Po podatkih organizatorjev je v Ljubljano pripotovalo približno 1500 obiskovalcev iz skoraj 50 držav. Med množico je bilo mogoče slišati številne jezike, obiskovalci pa so prišli iz različnih evropskih držav, pa tudi iz ZDA, Kanade in Japonske. Že v popoldanskih urah je na prizorišču vladalo sproščeno festivalsko vzdušje, ki so ga soustvarjale delavnice, animacije, stojnice in spremljevalni program.

Karneval. FOTO: Vita Orehek

Po neurju je sledilo veliko olajšanje

Dogajanje je nepričakovano prekinilo vreme. Tik pred začetkom večernega programa je Ljubljano zajel močan naliv, zaradi katerega so morali organizatorji odpovedati del predvidenega programa in začasno ustaviti nadaljnje dogajanje. V ospredje so stopili varnostni protokoli in tehnični pregledi, saj je bilo treba preveriti stanje odra, električne napeljave in druge opreme. »Bil je sodni dan. Vedeli smo, da se moramo obnašati odgovorno in preprečiti kakršnokoli nesrečo,« je po dogodku povedal direktor podjetja Spontanzo Matej Avanzo. Kot je pojasnil, so organizatorji skupaj s skupino v času neurja sprejemali odločitve o nadaljnjem poteku večera. »Počakali smo, da je nehalo deževati, preverili delovanje električnih sistemov in šele nato sprejeli odločitev, da koncert izvedemo.«

Karneval. FOTO: Vita Orehek

Ko je postalo jasno, da bo osrednji del programa vendarle izpeljan, je med obiskovalci zavladalo opazno olajšanje. Prirejeni časovni načrt je najprej na oder pripeljal finskega glasbenika Käärijo, ki je občinstvo ogrel z izborom svojih največjih uspešnic, nato pa je napočil trenutek, zaradi katerega se je na Kardeljevi ploščadi zbralo več tisoč ljudi. Ob uvodnih taktih skladbe Novi val je na prizorišče vstopil Papirniški pihalni orkester Vevče, zrak so napolnili konfeti, množica pa je glasno pozdravila prihod skupine Joker Out. Sledil je skoraj triurni koncertni program, v katerem je skupina z razširjeno zasedbo izvedla več kot 30 skladb iz svojega opusa. Posebno težo večeru je dala tudi vrsta glasbenih gostov. Na odru so je Joker Out pridružil Käärija, Devito ter Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Glasbeni del programa je spremljala razkošna produkcija s svetlobnimi in LED-učinki, ognjem, konfeti in CO2-topovi.

Karneval. FOTO: Vita Orehek

Akrobacije, ogenj in stoječe ovacije

Pomemben del vizualne podobe dogodka so ustvarili tudi umetniki Cirkusa Fuskabo. Njihove akrobacije v zraku in na tleh, plesne točke, vrvohodski nastopi ter ognjeni elementi so koncertu dodali izrazito gledališko in karnevalsko dimenzijo. »Povabila k sodelovanju smo se razveselili tudi zato, ker smo dobili priložnost, da se predstavimo širšemu občinstvu. Takšnih projektov v Sloveniji ni veliko,« je dejal vodja Cirkusa Fuskabo Zef Berišaj. Ob tem je poudaril, da je šlo za produkcijsko izjemno zahteven projekt, ki bi po njegovem mnenju pritegnil pozornost tudi v tujini.

Karneval. FOTO: Vita Orehek

Vrhunec večera je prišel ob zaključku koncerta. Po izvedbi skladbe Novi val se je zdelo, da je spektakel končan, vendar je več tisoč obiskovalcev z vzkliki skupino priklicalo nazaj na oder, kjer so skupaj še enkrat zapeli uspešnico Umazane misli. Čustvenega naboja večera niso skrivali niti člani skupine. »Ta večer je šel od največjega pričakovanja do največjega razočaranja, od žalosti do upanja in nato do popolne evforije. Če ne bi bil natanko takšen, kot je bil, ne bi bil popoln,« so dejali po koncertu.

Karneval. FOTO: Vita Orehek

Karneval Joker Out je bil rezultat petnajstmesečnih priprav ter sodelovanja številnih domačih ustvarjalcev, tehnikov in producentov. Po besedah Avanza je šlo za projekt, ki je nastal na podlagi slovenskega znanja, idej in izvedbe. Posebej je izpostavil bobnarja Jureta Mačka, ki je sodeloval pri zasnovi scenarija, scenografije in številnih kreativnih elementov dogodka. Večer je najbolje povzel eden od obiskovalcev, ki je po koncertu dejal: »Vsaka generacija potrebuje svoj Woodstock. Ta generacija ga je dobila s Karnevalom Joker Out.« Ne glede na to, ali se bo ta primerjava obdržala, je sobotni dogodek pokazal, da lahko domača glasbena scena pripravi produkcijsko in organizacijsko izjemno zahteven spektakel, ki preseže okvir običajnega koncerta in za nekaj ur ustvari občutek velikega festivala sredi Ljubljane.

Karneval. FOTO: Vita Orehek