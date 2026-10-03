Katarina Benček v Aleji ostala brez povsem nove kamere: »Če je ne dobim nazaj, bom primorana na policijo« (FOTO)

Katarina Benček je svoje sledilce na Instagramu prosila za pomoč po neprijetnem dogodku v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani. Kot je pojasnila, je v petek okoli 14.30 na ženskem stranišču v pritličju pozabila svojo kamero. Ko je ugotovila, da je nima več, jo je začela iskati in se takoj vrnila tudi nazaj, a je očitno nekdo napravo medtem že odnesel. »Še vedno živim v prepričanju, da je Slovenija varna in poštena država oziroma da smo pošteni državljani ... Me kar žalosti misel, da bi res ena punca to vzela in odnesla domov,« je zapisala. Dodala je, da srčno upa, da se bo kamera našla, ter sledilce prosila, naj njeno objavo delijo naprej.

FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Kamera je povsem nova

Benčkova je pozneje objavila še posnetek iz Aleje in pokazala, za katero napravo gre. Poudarila je, da je bila kamera povsem nova. »Govora je o tej kameri. Stara je 14 dni,« je zapisala. Aleji se je zahvalila za pomoč pri iskanju, obenem pa dala vedeti, da bo v primeru, če naprave ne bo dobila nazaj, zadevo prijavila policiji.

»V kolikor kamere ne dobim nazaj, bom primorana narediti policijsko prijavo! Tudi če nekaj najdemo in ni naše, je to kraja ...« je zapisala. Najditelja je pozvala, naj kamero preprosto prinese na informacijsko točko Aleje. »Lahko prineseš na info točko Aleje. Hvala.« Za zdaj ni znano, ali se je kamera že vrnila k lastnici.