Katarina Benček v šoku: gostje njene vile poškodovali 4500 evrov vredno opremo (VIDEO)

Spletna vplivnica Katarina Benček, ki s partnerjem Markom Pavlovićem v hrvaškem Pulju oddaja razkošno vilo, je po koncu turistične sezone potegnila črto pod škodo, ki so jo povzročili gostje. Na družbenih omrežjih je objavila posnetek, v katerem je pokazala poškodovano opremo, med drugim tudi kuhinjski otok, za katerega sta odštela približno 4500 evrov. »Prva polna sezona oddajanja hiše v Istri je za nami,« je uvodoma povedala in sledilce povabila na ogled škode.

Med poškodovanimi predmeti so se znašle kuhinjske deske, kozarci in pokvarjena roleta, ki je še niso uspeli popraviti. Gostje so polomili tudi senčnik, zaradi česar so morali kupiti novega, poškodovali klubsko mizico v dnevni sobi in uničili celo mrežo za čiščenje bazena.

»Tole me je pa srce zabolelo«

Toda največje razočaranje jo je čakalo v kuhinji. Tam stoji velik kuhinjski otok, ki ga Benčkova označuje za srce njihove hiše. »Mene težko spraviš iz tira … Tole me je pa srce zabolelo,« je priznala in pokazala na poškodovano površino otoka. »Otok je srce naše hiše … Tole jim je uspelo narediti … Prav vdrli so noter,« je razložila ob pogledu na odlomljeni del.

Po njenih besedah poškodbe ni mogoče popraviti. »To je nepopravljiva škoda. Cel otok stane, vsaj takrat je stal, okrog štiri tisoč petsto evrov,« je povedala. Čeprav je kuhinjski otok stal približno 4500 evrov, to še ne pomeni, da je takšna tudi končna višina škode. Benčkova namreč ni razkrila, koliko bodo stala morebitna popravila oziroma zamenjava poškodovanih delov.

Že poleti jo je pričakalo neprijetno presenečenje

O manj prijetni plati oddajanja njune vile smo poročali že avgusta. Takrat je Benčkova pokazala, v kakšnem stanju so gostje zapustili prostore, in priznala, da jo je njihova malomarnost presenetila. Poudarila je, da nikakor ni obsedena s čistočo in da od obiskovalcev ne pričakuje brezhibno pospravljene nastanitve. Vseeno pa jo je zmotilo,

. »Jaz res nisem nek čistun in ne pričakujem ne vem česa,« je takrat dejala.

Gostom so namreč na voljo čistila, pralni stroj, sesalec in drugi pripomočki, s katerimi lahko poskrbijo za osnovno čistočo. Posebej jo je presenetila ena od sob, v kateri so na tleh ostali posušeni deli rastlin in druga umazanija. Ker so nekateri gostje s seboj pripeljali tudi psa, je opozorila, da je treba v takšnem primeru nekoliko pogosteje posesati.

Tokrat pa ne gre več zgolj za nepospravljene sobe. Po prvi polni sezoni je jasno, da bo treba poleg običajnega čiščenja poskrbeti tudi za popravila in zamenjavo poškodovane opreme.

Katarina Benček obožuje svojo vilo v Pulju. FOTO: Instagram

Pred kratkim ostala še brez drage kamere

Za Benčkovo to ni edina neprijetna izkušnja v zadnjem obdobju. Kot smo poročali v začetku oktobra, ji je v ljubljanskem nakupovalnem središču Aleja izginila skoraj 800 evrov vredna kamera, ki jo je pozabila na stranišču. Sprva je upala, da jo bo najditelj vrnil na informacijsko točko, zato je na Instagramu objavila poziv. Ker se kamera ni pojavila, je napovedala prijavo policiji, ki bi lahko pregledala posnetke nadzornih kamer.

»Nekako sem potisnjena v kot in moram narediti to prijavo,« je takrat povedala razočarana vplivnica.

Tokrat je sledilcem pokazala še posledice turistične sezone v njuni istrski vili. Njena objava je sprožila različne odzive: nekateri so bili zgroženi nad odnosom gostov do tuje lastnine, drugi pa opozarjajo, da so poškodbe in obraba opreme pač del oddajanja turističnih nastanitev.