Znana vplivnica v strahu za zdravje: izvid jo je povsem pretresel

Znana slovenska vplivnica, podjetnica in nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Super par Katarina Benček je s svojimi sledilci delila izjemno osebno izkušnjo, ki jo je močno zaznamovala in čustveno izčrpala. Že pred časom je na nogi zatipala zatrdlino, ki kar nekaj časa ni izginila. Ker se stanje ni izboljšalo, se je odločila za zdravniški pregled. Ultrazvok je pokazal sum na sarkom, redko in potencialno nevarno obliko raka mehkih tkiv.

Sarkom je redka oblika raka, ki se razvije v mehkih tkivih telesa, kot so mišice, maščevje, vezivno tkivo, krvne žile ali živci. Pojavi se lahko kjerkoli v telesu, najpogosteje pa na okončinah. Zaradi redkosti in pogosto neopaznih začetnih znakov je sarkom težje prepoznati v zgodnji fazi. Prav zato je pri vsaki nenavadni, rastoči ali boleči spremembi na telesu priporočljiv čimprejšnji zdravniški pregled.

Katarino je izvid resnično prestrašil. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Izkušnja nosi pomembno sporočilo

Sledila sta dva izjemno naporna dneva, polna negotovosti in skrbi. Katarina je priznala, da je bil prav občutek nevednosti najtežji del celotne izkušnje. Čeprav bi na dodatne preiskave v rednem sistemu morala čakati, se je zaradi notranjega nemira odločila za samoplačniško magnetno resonanco že naslednji dan. Rezultati so na srečo prinesli veliko olajšanje, saj se je izkazalo, da sprememba ni rakave narave. Kljub srečnemu razpletu Katarina poudarja, da izkušnje ne želi potisniti v ozadje, saj nosi pomembno sporočilo.

Vsako novo zatrdlino, spremembo barve kože, dolgotrajno bolečino ali nenavadno oteklino je treba jemati resno. Če sprememba ne izgine ali se s časom povečuje, je priporočljivo čim prej obiskati osebnega zdravnika. Pomembno je, da ne odlašamo in ne iščemo razlag zgolj sami pri sebi ali na spletu. Zgodnje odkrivanje morebitnih bolezni bistveno poveča možnosti za uspešno zdravljenje in zmanjša tveganje za zaplete.

V javnosti se je oglasila predvsem z namenom ozaveščanja. Opozorila je, kako pomembno je, da ob spremembah na telesu ne odlašamo in ne čakamo, saj nikoli ne moremo vedeti, ali gre za nekaj nenevarnega ali za resno zdravstveno stanje. Pravočasno ukrepanje je lahko odločilno in v nekaterih primerih tudi življenjskega pomena.