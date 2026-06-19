Katarina Braniselj se je zaročila: pokazala je prstan in zapisala ... (FOTO)

Televizijska voditeljica Katarina Braniselj je na družbenih omrežjih delila veselo novico, da se je zaročila. Na Instagramu je objavila fotografijo svoje roke z bleščečim prstanom na levem prstancu in ob tem zapisala: »Večnost se začne tukaj. Rekla je, da. 15. junij 2026«. S tem je prvič javno potrdila pomemben korak v svojem zasebnem življenju in razveselila številne sledilce, ki so ji že takoj začeli čestitati.

Kdo je njen izbranec, je javnost sicer deloma izvedela že pred dobrim pol leta. Novembra 2025 je namreč razkrila, da je srečna v novi zvezi z Jožetom Škufco, s katerim ju povezuje predvsem ljubezen do športa in aktivnega življenjskega sloga. S svojim sopotnikom sta spoznala med okrevanjem po hudi prometni nesreči, ko jo je med kolesarjenjem zbil voznik avtomobila.

Po prometni nesreči je prehodila dolgo pot okrevanja, a se je uspešno vrnila k športu in celo pretekla Ljubljanski maraton. Danes pa, kot kaže, njeno življenje dopolnjuje še nova sreča – zaroka, ki jo je naznanila s preprostim, a pomenljivim sporočilom: »Večnost se začne tukaj.«