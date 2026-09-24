Katarina Čas praznovala abrahama: ne boste verjeli, kaj ji je pisalo na majici (FOTO)

Katarina Čas se je rodila 23. septembra 1976, zato je letos vstopila v novo življenjsko obdobje. Ob svojem jubileju je objavila serijo fotografij z Brionov, kjer si je privoščila rojstnodnevni oddih. Na fotografijah je pozirala tudi v posebni majici, s katero je na hudomušen način obeležila svoj veliki dan. Objava je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev, med komentarji pa so se zvrstile številne čestitke znanih Slovencev, ki so ji zaželeli vse najboljše. Na fotografiji pa ima oblečeno prav posebno majico na kateri v angleščini piše, da je Zelo vesele, da praznuje 50. rojstni dan. Prve črke besed pa se sestavijo v besedo SHIT, kar v prevodu pomeni kakec. Očitno ji smisla za humor ne zmanjka, sijoča slavljenka je praznovala v slogu.

Časova je sicer že vrsto let ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk, njena kariera pa je presegla tudi domače meje. Mednarodno prepoznavnost je začela graditi z vlogo Gabriele v filmu The Guard (Policist), ki ga je režiral John Michael McDonagh.

Od DiCapria in Pacina do velikih televizijskih vlog

Največji preboj na svetovnem filmskem prizorišču je doživela z nastopom v filmu Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street) slovitega režiserja Martina Scorseseja, kjer je zaigrala ob Leonardu DiCapriu. Kasneje je nastopila tudi v filmu Danny Collins, v katerem je sodelovala z legendarnim Alom Pacinom. Njena pot jo je vodila tudi na televizijske zaslone, kjer se je pojavila v številnih britanskih serijah, med drugim v A Touch of Cloth, New Tricks, Death in Paradise, Silent Witness, Love, Lies and Records in Wild Bill. Zaigrala je tudi v ameriških serijah Berlin Station in Jack Ryan. Kljub uspehom v tujini je ostala povezana s slovenskim občinstvom, ki jo spremlja že od njenih začetkov. Ob okroglem jubileju se je tako spomnila predvsem lepih trenutkov, oboževalci pa so ji namenili številne lepe želje. Katarina Čas pa ostaja dokaz, da lahko slovenski igralci uspešno stopijo tudi na največje svetovne filmske odre.