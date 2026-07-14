Katera je lepša? Poglejte, kako je Urška Bačovnik v Parizu očarala Brigitte Macron (VIDEO)

Naša prva dama Urška Bačovnik Janša se v trenutku, ko to poročamo, mudi na slovitih Elizejskih poljanah v Parizu. Tam si bo v spremstvu soproga Janeza ogledala tradicionalno vojaško parado ob praznovanju dneva Bastilje. Sprejela jo je francoska prva dama Brigitte Macron. Kot je razvidno iz videoposnetka, ki ga je na družbenih omrežjih objavila slovenska vlada, Francozinja ni skrivala navdušenja nad Urškino eleganco.

Urška je za dogodek izbrala eleganten bel kostim, ki ga je dopolnila z belim klobučkom. Izbira je pametna, saj je francoska meteorološka služba za Pariz izdala rdeči alarm zaradi vročine. V prestolnici se bodo temperature povzpele do 33 stopinj, zato je nošenje klobuka skoraj obvezno.

FOTO: Ukom

Tudi Melania ima rada belo

V belo se rada obleče še ena znana Slovenka: Melania Trump. Žena ameriškega predsednika Donalda slovi po brezčasni eleganci. Primerjajte obe njuni beli opravi in presodite, katera je lepša in bolj elegantna!

Melania Trump je prav tako kot Urška Bačovnik izbrala klobuček s temnim trakom FOTO: Max Mumby/indigo Getty Images

Iz Turčije v Pariz

Urška je s svojim Janezom zadnje dni sicer kar precej na poti. Včeraj je bila na večerji pri Macronovih, pred nekaj dnevi pa v Ankati v Turčiji.