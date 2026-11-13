Katera je najbolj šarmantna kandidatka na lokalnih volitvah? Poglejte fotografije in izberite favoritko! (FOTO)

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami smo pod drobnogled vzeli kandidatke, ki se potegujejo za naklonjenost volivcev. Katera je najbolj šarmantna? V izbor petih kandidatk smo uvrstili Karin Planinšek (Kranj, SDS), Nino Strah (Ivančna Gorica, SLS), Urško Romih (Dobje, SDS), Lidijo Čadej (Dobje, skupina volivcev) in Mery Kegl (Mengeš, Skupaj za mengeško občino). Katera je najbolj pritegnila vašo pozornost, pa prepuščamo vaši presoji. Oddajte svoj glas v obrazec:

Fotogalerija: to so finalistke

Karin Planinšek, Kranj, SDS. FOTO: Osebni Arhiv

Nina Strah, Ivančna Gorica, SLS. FOTO: Osebni Arhiv

Urška Romih, Dobje, SDS. FOTO: Osebni Arhiv

Lidija Čadej, Dobje, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv

Mery Kegl, Mengeš, Skupaj za mengeško občino. FOTO: Osebni Arhiv

Ob tem se v uredništvu opravičujemo vsem kandidatkam, ki jih v izbor nismo vključili, pa bi si to zaslužile. To nikakor ne pomeni, da med več kot 120 preostalimi kandidatkami ni še veliko lepih, elegantnih in šarmantnih žensk.