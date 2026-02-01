Katera od tekmovalk je zanosila v resničnostnem šovu Kmetija? Ema, Alenka, Nuša ...

Napovednik nove sezone resničnostnega šova Kmetija razkrije prizor pozitivnega nosečniškega testa, identiteta tekmovalke pa ostaja skrita. Ker produkcija ne ponuja dodatnih pojasnil, ostaja edina možnost analiza nabora tekmovalk in postopno izločanje na podlagi znanih dejstev, življenjskih okoliščin in konteksta oddaje.

Tekmovalke letošnje sezone. FOTO: POP TV

Med prvimi odpadejo tekmovalke, pri katerih bi bila nosečnost malo verjetna ali pa znana že pred začetkom snemanja. Carmen Osovnikar in La Toya sta v življenjskem obdobju, ko bi bila nosečnost zdravstveno in produkcijsko občutljiva, obenem pa sta v predstavitvah izjemno neposredni glede svojega življenja. Aleksandra April ima odrasle otroke in stabilno življenjsko zgodbo, kjer bi takšna novica težko ostala neopažena do samega snemanja. Pri Pii Filipčič pa nosečnost v tem kontekstu ni mogoča, zato je izločitev samoumevna.

V naslednjem krogu ostanejo mlajše tekmovalke brez otrok. Ema Dragišić, Alenka Weiss, Nuša Šebjanič in Lana Pečnik so po starosti in življenjski fazi realne kandidatke. V to skupino lahko dodamo tudi Urško Gros, ki je sicer že mama dveh otrok.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija se začne v ponedeljek, 2. februarja, ob 20. uri. Napovednik že zdaj nakazuje, da gledalce čaka sezona z več preobrati kot kadarkoli prej, nosečniški test pa bo le en od trenutkov, ki bodo zaznamovali dogajanje na posestvu. Katera od tekmovalk se bo znašla v središču tega razkritja, bo zares znano šele v novi sezoni.