Kateri trači iz življenj domačih znanih in slavnih so nas v iztekajočem se letu najbolj šokirali?

Med domačimi trači nas še vedno najbolj zanimajo družinske tegobe in tragedije, a smo zelo veseli tudi lepih intimnih trenutkov. Letos smo z največjim zanimanjem in presenečenjem brali o slovesu osebnega trenerja Andraža Kavke, ki je v preteklih letih pomagal polniti rumene medije predvsem s turbulentnim in neredko neprimernim odnosom do svoje nekdanje izbranke, misice Anamarije Avbelj. Prispevek je bil tudi na splošno med najbolj branimi vsebinami leta.

Žal je sledilo še nekaj smrti, med njimi priljubljeni koroški glasbenik in njegov veliko mlajši perspektivni stanovski kolega.

Najraje imamo začinjene zgodbe intimnih življenj politične scene

Šokiral nas je razhod Matjaža in Urše Vlašič, še vedno trajajoča ločitvena bitka lepotice Lorelle Flego, precej radi pa smo spremljali tudi nove ljubezenske zgodbe, med katerimi sta zagotovo prednjačila Urška Klakočar Župančič in njen Bor Zuljan - z vsemi možnimi podrobnostmi. Načeloma imamo zelo radi, ko nas politiki spustijo v svoja zasebna življenja, kar še vedno dokazujeta tudi premier Robert Golob in njegova Tina, ki sta se letos poročila. Življenje vplivnice Tine Gaber je že samo po sebi vsem nam očitno izjemno zanimivo, čeprav se na trenutke zdi, da si čas za kritiko nanjo rad vzame vsakdo, ki ima pet minut časa. Medtem ko so se vsi drugi nekaj parčkali, pa je priljubljeni župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo.

Poroka Tine Gaber Golob in Roberta Goloba FOTO: Zajem zaslona Facebook

Težko leto pa je za zakoncema Alešem in Marjetko Volk, bolj znanima pod umetniškim imenom Maraaya. Kar nekaj glasbenikov se je v aferi z Niko Zorjan postavilo na Nikino stran, podrobnosti spornih pogodb pa so počasi pricurljale na plan tudi iz številnih drugih smeri. Od Nike naj bi poleg denarja zahtevala tudi druge dobrine.

Niso pa bile vse novice v zvezi z Maraayo obarvane tako temno - za dobršno mero ponosa je z zmago v otroškem showu poskrbel njun sin Vid Volk. Na hčerko je bil močno ponosen tudi Zmago Jelinčič Plemeniti, saj je v tujini diplomirala iz slikarstva, prvič pa je na družbenih omrežjih svojega sina Markusa, ki se je izkazal na plesni prireditvi, pokazal tudi premier Golob. Malo bolj zajedljivo si je javnost privoščila hči teflonskega Karla Erjavca, ki se je takole hudomušno obregnila ob njeno poučevanje na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ponovno je zibal tudi Luka Dončić, poleg ljubke hčerke pa smo radi pogledali tudi zidavo njegove nove prestižne ljubljanske vile.

Raay in Nika Zorjan, Ema 2018. FOTO: Mediaspeed

Ne zaostajajo niti resničnostni šovi

Padlo je nekaj težkih kritik na sicer izjemno priljubljeno Delovno akcijo, gledalce je zmotil predvsem primer pomoči eni dotični družini. Prizadela nas je tudi nenadna smrt mladega Mirana, ki je partnerico iskal v Ljubezni po domače. Izgubila, a na srečo tudi našla se je Irma iz Ljubezni na seniku.

V vsakem primeru se je tako na televiziji, kot tudi na radiu, precej dogajalo. Zopet smo se ustrašili za usodo oddaje Marcela Štefančiča, še bolj pa za Eriko Žnidaršič in njeno Tarčo. Službene težave so malce drugače reševali na Radiu 1, recimo s tem, da so nekateri v kozarček pogledali pregloboko. Podobno, kot bo to za prihajajoče praznike storil še marsikdo, zato vam v novem letu poleg sreče in ljubezni seveda, želimo tudi pamet - ne glede na to, ali ste kaj slavni, ali pa prav nič.