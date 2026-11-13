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Kateri je najlepši kandidat na lokalnih volitvah? Izberite favorita! (FOTO)

V nedeljo se bodo potegovali za glasove volivcev, nas pa zanima, kdo bi zmagal na lepotnem izboru.
Kdo je najlepši? FOTO: Kolaž/osebni Arhiv

Kdo je najlepši? FOTO: Kolaž/osebni Arhiv

Nik Popovič, Koper, Koper je naš. FOTO: Osebni Arhiv

Nik Popovič, Koper, Koper je naš. FOTO: Osebni Arhiv

Alen Lenič, Kostanjevica na Krki, NSi. FOTO: Osebni Arhiv

Alen Lenič, Kostanjevica na Krki, NSi. FOTO: Osebni Arhiv

Aleksandar Repić, Ljubljana, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv

Aleksandar Repić, Ljubljana, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv

David Klobasa, Sveta Trojica v Slov. goricah, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv

David Klobasa, Sveta Trojica v Slov. goricah, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv

Luka Mesec, Ljubljana, Levica. FOTO: Osebni Arhiv

Luka Mesec, Ljubljana, Levica. FOTO: Osebni Arhiv

Kdo je najlepši? FOTO: Kolaž/osebni Arhiv
Nik Popovič, Koper, Koper je naš. FOTO: Osebni Arhiv
Alen Lenič, Kostanjevica na Krki, NSi. FOTO: Osebni Arhiv
Aleksandar Repić, Ljubljana, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv
David Klobasa, Sveta Trojica v Slov. goricah, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv
Luka Mesec, Ljubljana, Levica. FOTO: Osebni Arhiv
S. N.
 13. 11. 2026 | 15:39
 13. 11. 2026 | 15:40
1:05
A+A-

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami smo si kandidate tokrat ogledali še z nekoliko drugačnega zornega kota. Politične programe in predvolilne obljube smo za trenutek postavili na stran ter se posvetili nekoliko lahkotnejšemu vprašanju: kdo je najbolj čeden kandidat? V izbor smo uvrstili Nika Popoviča (Koper je naš), Alena Leniča (NSi), Aleksandra Repića (skupina volivcev), Davida Klobaso (skupina volivcev) in Luko Mesca (Levica). Kateri je najbolj šarmanten, pa prepuščamo vaši presoji.

Fotogalerija: to so finalisti

Nik Popovič, Koper, Koper je naš. FOTO: Osebni Arhiv
Nik Popovič, Koper, Koper je naš. FOTO: Osebni Arhiv
Alen Lenič, Kostanjevica na Krki, NSi. FOTO: Osebni Arhiv
Alen Lenič, Kostanjevica na Krki, NSi. FOTO: Osebni Arhiv
Aleksandar Repić, Ljubljana, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv
Aleksandar Repić, Ljubljana, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv
David Klobasa, Sveta Trojica v Slov. goricah, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv
David Klobasa, Sveta Trojica v Slov. goricah, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv
Luka Mesec, Ljubljana, Levica. FOTO: Osebni Arhiv
Luka Mesec, Ljubljana, Levica. FOTO: Osebni Arhiv

Ob tem se opravičujemo vsem kandidatom, ki jih v izbor nismo vključili. Naš izbor nikakor ne pomeni, da med preostalimi približno 500 kandidati ni prav tako veliko postavnih in šarmantnih obrazov.

Vabimo vas, da glasujete tudi za najbolj šarmantno župansko kandidatko

 
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