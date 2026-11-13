Kateri je najlepši kandidat na lokalnih volitvah? Izberite favorita! (FOTO)

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami smo si kandidate tokrat ogledali še z nekoliko drugačnega zornega kota. Politične programe in predvolilne obljube smo za trenutek postavili na stran ter se posvetili nekoliko lahkotnejšemu vprašanju: kdo je najbolj čeden kandidat? V izbor smo uvrstili Nika Popoviča (Koper je naš), Alena Leniča (NSi), Aleksandra Repića (skupina volivcev), Davida Klobaso (skupina volivcev) in Luko Mesca (Levica). Kateri je najbolj šarmanten, pa prepuščamo vaši presoji.

Fotogalerija: to so finalisti

Nik Popovič, Koper, Koper je naš. FOTO: Osebni Arhiv

Alen Lenič, Kostanjevica na Krki, NSi. FOTO: Osebni Arhiv

Aleksandar Repić, Ljubljana, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv

David Klobasa, Sveta Trojica v Slov. goricah, skupina volivcev. FOTO: Osebni Arhiv

Luka Mesec, Ljubljana, Levica. FOTO: Osebni Arhiv

Ob tem se opravičujemo vsem kandidatom, ki jih v izbor nismo vključili. Naš izbor nikakor ne pomeni, da med preostalimi približno 500 kandidati ni prav tako veliko postavnih in šarmantnih obrazov.