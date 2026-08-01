Katja Kokot gostila najlepšega slovenskega župana in se pohvalila: »Dala sem mu ideje«

Katja Kokot je poslanka stranke Resnica, ki je širšo javnost pritegnila tudi s svojimi nastopi in objavami na družbenih omrežjih. O njej smo v Slovenskih novicah že pisali, ko je po viralnem videu, ki je nasmejal številne Slovence in zaokrožil po družbenih omrežjih, sama komentirala odzive javnosti. Takrat je pokazala, da zna tudi na spletno pozornost odgovoriti sproščeno in z veliko mero humorja. Na odzive se je odzvala v svojem slogu in zapisala: »Hvala za reklamo. Cenim.«

Tokrat pa ni bilo v ospredju spletno dogajanje, ampak obisk in izmenjava idej. Katja Kokot je namreč na družbenem omrežju Facebook objavila, da jo je v Dupleku obiskal David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, državni svetnik in član NSi. »Eden in edini, župan Svete Trojice in državni svetnik David Klobasa, je prišel v Duplek. Dala sem mu ... ideje,« je zapisala Katja Kokot.

Pohvalila njegovo iskrenost in pristnost

David Klobasa velja za enega bolj prepoznavnih slovenskih županov, v javnosti pa pogosto pritegne pozornost tudi s svojim sproščenim nastopom in neposredno komunikacijo. Ob srečanju mu je Kokotova namenila tudi osebno sporočilo, v katerem je izpostavila predvsem njegove značajske lastnosti.

»David, si eden izmed tistih iskrenih, pristnih ljudi, ki se noče pretvarjati, da je življenje vedno lepo. Ker ni. Ko pa je lepo, pa ga znaš uživati in zajeti z veliko žlico,« je zapisala. Dodala je še: »Ostani tak, kot si. To rabi ta svet. Več iskrenosti. Več srčnosti. Več pristnosti. Več takih, kot si ti.«

Objava sprožila različne odzive

Objava Katje Kokot je med njenimi sledilci sprožila različne odzive. Nekateri so srečanje in njene besede pospremili z navdušenjem, drugi pa so bili bolj zadržani oziroma kritični.

Bogdan je ob objavi zapisal: »Opala, sta pa krasen 'par'.« Milenka je dodala: »Opa, opa. Zopet se bo kadilo, da bo joj ...« Jožef pa je ob tem pripisal: »Lepo Katja, pri tej razdalji naj ostane, brez zasukov. Lep pozdrav.«

Med odzivi je bilo veliko podpore Davidu Klobasi. Valentina je zapisala, da se po njenem mnenju županu Svete Trojice ni treba posebej hvaliti z dosežki, saj naj bi bili ti vidni že ob sprehodu skozi občino. Ob tem je dodala, da bi lahko organizirali tudi kakšne županske oziroma poslanske obiske v manjše občine Slovenskih goric, kjer bi lahko videli, kaj zmorejo župani in županje manjših okolij. Svoj zapis je sklenila z besedami: »Katja, David – vidva pa ... samo gas!«

Pojavili so se tudi bolj kritični komentarji. Tilen je zapisal: »Dva, katera davkoplačevalci plačujemo, da živita od prodajanja prazne slame.« Nekateri pa so izpostavili predvsem človeško plat. Boštjan je Katji čestital za objavo in dodal, da je po njegovem mnenju Sveta Trojica pod Klobasovim županovanjem zacvetela. Janez pa je poudaril: »Prvo moraš biti človek, ne glede na to, ali se strinjaš, strinjamo glede politike.«

V ospredju niso bile politike, ampak vrednote

Objava Katje Kokot ni bila namenjena političnim sporočilom, ampak predvsem osebni pohvali človeka, ki ga vidi kot iskrenega in pristnega. V ospredje je postavila vrednote, za katere meni, da jih danes potrebujemo več – iskrenost, srčnost in dobre medčloveške odnose.

Obisk v Dupleku je tako minil v znamenju pogovora, izmenjave idej in prijaznih besed. Katja Kokot je z zapisom pokazala, da jo pri ljudeh najbolj pritegne prav pristnost, Davidu Klobasi pa namenila preprosto sporočilo: naj ostane takšen, kot je.