  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBISK V DUPLEKU

Katja Kokot gostila najlepšega slovenskega župana in se pohvalila: »Dala sem mu ideje«

Poslanka stranke Resnica Katja Kokot, ki je pred časom zaradi viralnega videa pritegnila pozornost številnih Slovencev, je tokrat na Facebooku delila utrinke obiska Davida Klobase.
Katja Kokot in David Klobasa FOTO: Facebook
Katja Kokot in David Klobasa FOTO: Facebook
A. G.
 1. 8. 2026 | 13:26
4:21
A+A-

Katja Kokot je poslanka stranke Resnica, ki je širšo javnost pritegnila tudi s svojimi nastopi in objavami na družbenih omrežjih. O njej smo v Slovenskih novicah že pisali, ko je po viralnem videu, ki je nasmejal številne Slovence in zaokrožil po družbenih omrežjih, sama komentirala odzive javnosti. Takrat je pokazala, da zna tudi na spletno pozornost odgovoriti sproščeno in z veliko mero humorja. Na odzive se je odzvala v svojem slogu in zapisala: »Hvala za reklamo. Cenim.«

Tokrat pa ni bilo v ospredju spletno dogajanje, ampak obisk in izmenjava idej. Katja Kokot je namreč na družbenem omrežju Facebook objavila, da jo je v Dupleku obiskal David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, državni svetnik in član NSi. »Eden in edini, župan Svete Trojice in državni svetnik David Klobasa, je prišel v Duplek. Dala sem mu ... ideje,« je zapisala Katja Kokot.

Pohvalila njegovo iskrenost in pristnost

David Klobasa velja za enega bolj prepoznavnih slovenskih županov, v javnosti pa pogosto pritegne pozornost tudi s svojim sproščenim nastopom in neposredno komunikacijo. Ob srečanju mu je Kokotova namenila tudi osebno sporočilo, v katerem je izpostavila predvsem njegove značajske lastnosti.

»David, si eden izmed tistih iskrenih, pristnih ljudi, ki se noče pretvarjati, da je življenje vedno lepo. Ker ni. Ko pa je lepo, pa ga znaš uživati in zajeti z veliko žlico,« je zapisala. Dodala je še: »Ostani tak, kot si. To rabi ta svet. Več iskrenosti. Več srčnosti. Več pristnosti. Več takih, kot si ti.«

Objava sprožila različne odzive

Objava Katje Kokot je med njenimi sledilci sprožila različne odzive. Nekateri so srečanje in njene besede pospremili z navdušenjem, drugi pa so bili bolj zadržani oziroma kritični.

Bogdan je ob objavi zapisal: »Opala, sta pa krasen 'par'.« Milenka je dodala: »Opa, opa. Zopet se bo kadilo, da bo joj ...« Jožef pa je ob tem pripisal: »Lepo Katja, pri tej razdalji naj ostane, brez zasukov. Lep pozdrav.«

Med odzivi je bilo veliko podpore Davidu Klobasi. Valentina je zapisala, da se po njenem mnenju županu Svete Trojice ni treba posebej hvaliti z dosežki, saj naj bi bili ti vidni že ob sprehodu skozi občino. Ob tem je dodala, da bi lahko organizirali tudi kakšne županske oziroma poslanske obiske v manjše občine Slovenskih goric, kjer bi lahko videli, kaj zmorejo župani in županje manjših okolij. Svoj zapis je sklenila z besedami: »Katja, David – vidva pa ... samo gas!«

Pojavili so se tudi bolj kritični komentarji. Tilen je zapisal: »Dva, katera davkoplačevalci plačujemo, da živita od prodajanja prazne slame.« Nekateri pa so izpostavili predvsem človeško plat. Boštjan je Katji čestital za objavo in dodal, da je po njegovem mnenju Sveta Trojica pod Klobasovim županovanjem zacvetela. Janez pa je poudaril: »Prvo moraš biti človek, ne glede na to, ali se strinjaš, strinjamo glede politike.«

V ospredju niso bile politike, ampak vrednote

Objava Katje Kokot ni bila namenjena političnim sporočilom, ampak predvsem osebni pohvali človeka, ki ga vidi kot iskrenega in pristnega. V ospredje je postavila vrednote, za katere meni, da jih danes potrebujemo več – iskrenost, srčnost in dobre medčloveške odnose.

Obisk v Dupleku je tako minil v znamenju pogovora, izmenjave idej in prijaznih besed. Katja Kokot je z zapisom pokazala, da jo pri ljudeh najbolj pritegne prav pristnost, Davidu Klobasi pa namenila preprosto sporočilo: naj ostane takšen, kot je.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Katja Kokotposlanka stranke Resnicaobiskžupan David Klobasa
ZADNJE NOVICE
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
TIM SAMUEL MILČEVSKI, DIDŽEJ IN PRODUCENT

Tim Samuel Milčevski: čudežni deček elektronske glasbe (Suzy)

Petindvajsetletni didžej in producent z umetniškim imenom Matway je dosegel največji uspeh v svoji dosedanji karieri. Kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe je nastopil na Tomorrowlandu, največjem festivalu elektronske glasbe na svetu, na katerem se vsako leto zberejo največja imena svetovne scene.
1. 8. 2026 | 14:25
14:08
Novice  |  Slovenija
NOVE CENE GORIV

Pred torkom napolnite rezervoarje, vlada je skoraj brez manevrskega prostora

Bencin se bo pocenil, dizel in kurilno olje pa podražila.
1. 8. 2026 | 14:08
13:45
Novice  |  Slovenija
MIGRANTSKA KRIZA V EVROPI

Janez Janša opozarja na nevaren precedens za Evropo: Stojimo ob strani prebivalcem Španije (VIDEO)

Slovenija se je skupaj z več evropskimi državami zavzela za takojšnje ukrepanje in večjo pomoč Španiji.
1. 8. 2026 | 13:45
13:26
Bulvar  |  Domači trači
OBISK V DUPLEKU

Katja Kokot gostila najlepšega slovenskega župana in se pohvalila: »Dala sem mu ideje«

Poslanka stranke Resnica Katja Kokot, ki je pred časom zaradi viralnega videa pritegnila pozornost številnih Slovencev, je tokrat na Facebooku delila utrinke obiska Davida Klobase.
1. 8. 2026 | 13:26
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
MAJHEN SVET

Njuni zelo slavni starši so bili pred 30 leti poročeni, zdaj mlada igralca sodelujeta: »Svet je res majhen.«

Kaia Gerber in Homer Gere sta na premieri nove serije pritegnila veliko pozornosti.
1. 8. 2026 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V AVTOMOBILU NAŠLI UKRADENE PREDMETE

Slovenec osumljen serije tatvin po Istri, prijeli so ga pri Opatiji

Slovenski 37-letni voznik ni imel niti vozniškega dovoljenja, osumljen pa je storitve kaznivih dejanj tatvin v trgovinah po vsej Istri.
1. 8. 2026 | 13:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki