  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPLETNI ŠALJIVCI

Katja Kokot, kot je niste vajeni: vloga zapeljivke ji odlično pristoji (VIDEO)

Vodja poslanske skupine Resnica se je znašla v središču nove spletne šale.
Za sandal Katje Kokot se potegujejo kar trije gospodje, na koncu z njim odide Boris Mijič. FOTO: Facebook
Za sandal Katje Kokot se potegujejo kar trije gospodje, na koncu z njim odide Boris Mijič. FOTO: Facebook
S. N.
 25. 8. 2026 | 19:45
1:58
A+A-

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot se vedno znova znajde v središču pozornosti, naj si tega želi ali ne. Tako je pred dnevi mnoge šokirala z izbiro obutve za na sejem Agra, kamor se je odpravila v po mnenju mnogih preveč »sproščenih« natikačih. Kokot je pozneje pojasnila, da ni ljubiteljica zapravljanja po nepotrebnem, ter da za poleti več kot dva para natikačev ne potrebuje, ter z objavo požela pohvale tistih, ki se ne želijo ukloniti potrošniškemu načinu razmišljanja.

Spletni šaljivci si seveda niso mogli pomagati in so »incident« z obutvijo predelali v zanimiv video, v katerem lahko Katjo Kokot vidimo v povsem novi vlogi in luči. Ustvarjalci videa so si jo namreč zamislili kot Pepelko, ki pa za na ples s princem, v tokratni različici je vlogo princa prevzel njen strankarski kolega Zoran Stevanović, namesto steklenih čeveljcev obuje enega od svojih parov natikačev. Med čudovitim plesom s princem Stevanovićem, med katerim sta oba videti izjemno srečna in zadovoljna, pa začne ura biti polnoč in Pepelka mora takrat seveda domov. 

Tudi pepelka Kokot urno stepe iz plesne dvorane in na stopnicah izgubi natikač. Za njo pa ne steče le princ Stevanović, ampak tudi premier Janez Janša, ki prvi pobere izgubljeni kos obutve ter si ga ponese k nosi in z užitkom poduha medtem, ko princ obupano stoji ob njem in ne ve prav dobro, kaj naj brez svoje pobegle prinese. Natikač na koncu izpuli Janši iz rok ter ga z blaženim izrezom na obrazu poduha še sam, nakar so njiju priteče najbolj kontroverzni član Resnice Zoran Mijič, Stevanoviću iz rok izpuli sandal in odide v neznano. 

Zgodba se zaključi z obljubo, da nadaljevanje sledi, in vsi že komaj čakamo, kako se bo končala ta sodobna slovenska politična pravljica.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Katja KokotZoran StevanovićpolitikanatikačiZoran MijičresnicaJanez Janšavideo
ZADNJE NOVICE
20:05
Novice  |  Slovenija
VETERINARSKA BOLNICA PTUJ

Šok v slovenski veterinarski ambulanti: zaradi zaspanosti ni mogla operirati, sledil prisilni dopust (VIDEO)

Slovenska zakonodaja sicer ne dopušča »prisilnega dopusta«. Veterinarska bolnica Ptuj na naša vprašanja ne odgovarja.
25. 8. 2026 | 20:05
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv Lune od 26. do 31. avgusta: Prihaja popolni Lunin mrk, odnosi bodo na preizkušnji

Konec avgusta bo zaznamoval popolni Lunin mrk, ki lahko prinese nemir v odnose, promet in vreme.
25. 8. 2026 | 20:00
19:45
Bulvar  |  Domači trači
SPLETNI ŠALJIVCI

Katja Kokot, kot je niste vajeni: vloga zapeljivke ji odlično pristoji (VIDEO)

Vodja poslanske skupine Resnica se je znašla v središču nove spletne šale.
25. 8. 2026 | 19:45
19:17
Lifestyle  |  Stil
UREJENA OKOLICA

Zunanja talna obloga z videzom lesa, a manj vzdrževanja

Za terase, balkone ter bazene si želimo še talno oblogo, ki bo odporna proti vlagi in zahtevala čim manj vzdrževanja.
25. 8. 2026 | 19:17
19:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Gasilca pičil sršen, doživel anafilaktični šok in umrl, sodelavci se poslavljajo: »Takšno izgubo je težko sprejeti«

Sicer se je zavedal hude alergije, ki prizadene okoli štiri odstotke prebivalstva, a zdravil ni imel pri sebi.
25. 8. 2026 | 19:11
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Tudi UV-indeks je pomemben

Višja kot je številka, hitreje lahko pride do poškodb kože in oči, zato moramo ravnati preventivno.
Janez Kušar25. 8. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki