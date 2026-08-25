Katja Kokot, kot je niste vajeni: vloga zapeljivke ji odlično pristoji (VIDEO)

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot se vedno znova znajde v središču pozornosti, naj si tega želi ali ne. Tako je pred dnevi mnoge šokirala z izbiro obutve za na sejem Agra, kamor se je odpravila v po mnenju mnogih preveč »sproščenih« natikačih. Kokot je pozneje pojasnila, da ni ljubiteljica zapravljanja po nepotrebnem, ter da za poleti več kot dva para natikačev ne potrebuje, ter z objavo požela pohvale tistih, ki se ne želijo ukloniti potrošniškemu načinu razmišljanja.

Spletni šaljivci si seveda niso mogli pomagati in so »incident« z obutvijo predelali v zanimiv video, v katerem lahko Katjo Kokot vidimo v povsem novi vlogi in luči. Ustvarjalci videa so si jo namreč zamislili kot Pepelko, ki pa za na ples s princem, v tokratni različici je vlogo princa prevzel njen strankarski kolega Zoran Stevanović, namesto steklenih čeveljcev obuje enega od svojih parov natikačev. Med čudovitim plesom s princem Stevanovićem, med katerim sta oba videti izjemno srečna in zadovoljna, pa začne ura biti polnoč in Pepelka mora takrat seveda domov.

Tudi pepelka Kokot urno stepe iz plesne dvorane in na stopnicah izgubi natikač. Za njo pa ne steče le princ Stevanović, ampak tudi premier Janez Janša, ki prvi pobere izgubljeni kos obutve ter si ga ponese k nosi in z užitkom poduha medtem, ko princ obupano stoji ob njem in ne ve prav dobro, kaj naj brez svoje pobegle prinese. Natikač na koncu izpuli Janši iz rok ter ga z blaženim izrezom na obrazu poduha še sam, nakar so njiju priteče najbolj kontroverzni član Resnice Zoran Mijič, Stevanoviću iz rok izpuli sandal in odide v neznano.

Zgodba se zaključi z obljubo, da nadaljevanje sledi, in vsi že komaj čakamo, kako se bo končala ta sodobna slovenska politična pravljica.