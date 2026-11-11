Katja Šeruga stopila na novo karierno pot, tako je ocenila svoj prvi dan

Katja Šeruga, ki jo slovenska javnost dobro pozna iz novinarskih in uredniških vrst, je po odhodu s portala N1 našla novo poklicno priložnost. Dolgoletna novinarka in urednica, ki je v preteklosti delala na POP TV, vodila uredništvo Večera in nato več kot pet let soustvarjala zgodbo N1 Slovenija, se podaja v povsem novo okolje. Zdaj bo namreč delovala v mednarodnem tehnološkem podjetju, kjer bo prevzela vodenje komuniciranja za jugovzhodno Evropo. Šeruga je novico o svoji novi zaposlitvi sporočila na družbenem omrežju LinkedIn. Pridružila se je podjetju Super Technologies, ki ima sedež v Zagrebu, njena nova funkcija pa je vodja komuniciranja za jugovzhodno Evropo.

Ob začetku novega poklicnega poglavja je izrazila navdušenje nad priložnostjo, da postane del mednarodne organizacije. Veseli se predvsem možnosti sodelovanja v globalnem okolju, pridobivanja novih izkušenj in strokovnega znanja ter dela z visoko usposobljeno in učinkovito ekipo.Kako zadovoljna je z novo službo, je razkrila tudi po prvem delovnem dnevu. Na vprašanje o prvih vtisih je odgovorila kratko in jedrnato: »Super.«

Iz medijev v tehnološki svet

Spomnimo, da se je Katja Šeruga v začetku septembra poslovila od mesta odgovorne urednice portala N1 Slovenija. Na portalu so takrat pojasnili, da je do odhoda prišlo sporazumno. Tudi Šeruga je potrdila, da se je po več kot petih letih vodenja uredništva dogovorila z družbo Adria News Network (ANN) o zaključku sodelovanja. Ob tem se je zahvalila sodelavcem in poudarila, da ji je bilo v veliko čast voditi uredništvo od njegovih začetkov ter sodelovati s tako nadarjeno in predano ekipo.

Do njenega odhoda je prišlo v času večjih sprememb v medijski skupini ANN, ki povezuje 14 informativnih medijev v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori ter na Hrvaškem, med njimi tudi N1 Slovenija. Skupino je namreč prevzela mednarodna investicijska družba Alpak Capital, kar je odprlo vprašanja o prihodnji usmeritvi medijev pod njenim okriljem. Šeruga je medtem že obrnila nov list v svoji karieri. Iz novinarskih in uredniških voda se seli v tehnološki sektor. Za dolgoletno novinarko in urednico je to nedvomno nov poklicni izziv, prve vtise z novega delovnega mesta pa je, kot kaže, strnila v zelo pozitivno oceno.